Impulsem creu que el Museu del Barroc serà «una gran mona de Pasqua amb un museu petit i avorrit»

El museu només ocuparà mitja planta de l'edifici, un 15% de la superfície total

Dubtes sobre l'impacte que tindrà el Museu del Barroc sobre el turisme

considera que l'Ajuntament "no està sent gens transparent" amb el projecte del, tant pels "continus retards" en la inauguració de l'espai com pel "silenci mantingut" entorn a la xifra total que sortirà de les arques municipals.D'una banda, al llarg dels últims mesos, Impulsem critica que el governdiversos cops el termini per poder obrir el museu. "Primer, es va explicar que s'inauguraria a finals de l'any passat i, per tant, en aquests moments ja hauria d'estar en ple funcionament; però segons una informació publicada als mitjans de comunicació el passat 14 de març, ara ja es parla decom el moment d'obertura previst", explica.Per altre costat, Impulseu també considera "que cal més claredat sobre laque li costarà a l'Ajuntament aquest museu". Aproximadament un 65% de la inversió se sufragarà a través de subvencions, "però fa pocs mesos el mateix govern va reconèixer que el cost global -inicialment de 8 milions-, s'hauria enfilat com a mínim fins als 9 milions per l'".Per a, candidat a l'alcaldia per Impulsem Manresa, "el Museu del Barroc és un projecte que demostra elde gestió de projectes per part de l'Ajuntament. Una total manca de control dels calendaris, un increment desmesurat dels pressupostos, acompanyat de l'escàndol que ha acompanyat la, donen una imatge molt negativa del govern en general i més específicament de la regidora de Cultura, que ha fet unen tots aquests afers".Impulsem recorda que el Museu del Barroc, quan s'inauguri, nomésde l'edifici. Per això valora que tenint en compte que l'edifici té planta baixa i tres plantes (en tres de les quatre ales de l'edifici), "el Museu del Barroc només ocuparà un 15% d'una obra que haurà costat 9 milions d'euros". Si s'analitza en metres quadrats, el Museu del Barroc ocuparà en aquesta primera fase "poc més de 700 metres", un resultat que, segona la formació suposarà "una inversió de més de".En aquests càlculs, però, Impulsem adjudica tota la despesa al Museu del Barroc, quan l'obra ha significat la estabilització de tot l', que presentava, la creació d'un nou espai per al, l'adequació i nou emplaçament d', l'obertura de nous accessos i de la planta baixa i claustre i la urbanització de la novaDes d'Impulsem Manresa "creiem que aquesta instal·lació, modernitzada i pensada anticipadament, podria haverenlloc de contruir un edificique costarà 4.5 milions d'euros". L'alcaldable considera que "abans de construir nous edificis de lluïment, cal saber què en fem dels existents, tema que preocupa ben poc a l'alcalde i regidors actuals".Impulsem critica "la manca de planificació de l'obra, així com elque ha tingut no complir les dates". Segons Joan Vila "havia de ser una de les grans accions en l'any del 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, i, evidentment, això no haurà estat així".També preocupa a Vila "quina serà la contribució del Museu a l'". Per al cap de llista d'Impulsem, "la política de turisme del govern actual ha tingut uns, en el gran any que havia de ser 2022; però ens preocupa també conèixer quina estratègia hi ha en aquest sentit rere el Museu del Barroc. Ens portarà visitants? Un museu que ocupa si fa no fa el mateix que ocupava l'antic, i que era visitat per poc més d'un trist miler de visitants anualment, serà capaç de ser el revulsiu que la ciutat necessita?".Des d'Impulsem preocupa que el Museu del Barroc, la producció del qual s'està licitant en aquests moments, acabi essent "elque ningú volia, el museu que segons la regidora de Cultura actual havia de ser un museu del segle XXI, i no una capsa de sabates". Segons Joan Vila, les imatges publicades porten a concloure que tindrem "unaen forma d'una gran closca que contindrà un, i que ens haurà costat un ronyó; això sí, amb una escala que ens haurà costat també un ull de la cara".