Tres anys després de l'últim concert, Oriol Barri torna als escenaris amb nova música

Tornaré va ser la última cançó de l'últim disc del manresà, Quan tot canvia, una amenaça ara feta realitat amb unde dues cançons anomenat Tornar en què l'artista explicarà totes lesdesprés de lai de l'experiència de la pandèmia de laEncara que el tema sembli dur, l'energia d'aquest EP és positiva, alegre i molt potent. Constel·lacions (nova versió de la) és elque apareixerà el proper dimecres 19 d'abril en exclusiva a la web de la revista Enderrock.cat Aquest primer videoclip explica la relació entre tres personatges que viuen una pèrdua sobtada d'un ésser estimat. El vídeo acabarà amb uni no serà fins la publicació d'Aires de tardor (la segona peça de Tornar) que. Aquesta, serà una cançó totalment estiuenca, alegre i positiva, acompanyat d'un videoclip ple de color i rauxa.La resolució de Tornar es presentarà el 5 de maig al concert que l'artista i la seva banda oferiran al, on es projectarà el videoclip en primícia. La setmana següent aquest serà públic per a tothom. El Voilà! va ser on Oriol Barri i la banda van començar l'anterior gira queEl concert amb tota la banda al cafè-teatre Voilà! Manresa servirà per tancar la gira Quan tot canvia que mai es va poder tancar arran de la pandèmia i, alhora, servirà per celebrar aquest nou EP amb l'estrena de les dues noves cançons i escalfaran motors de cara alque sortirà a principis de 2024.Oriol Barri ja té confirmades per als propers mesos, a banda del concert de Manresa, actuacions a, Can Font de la Muntanya -(Mallorca) i(Mallorca).