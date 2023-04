ERC Manresa mostrarà els projectes que s'han impulsat a la ciutat durant aquest mandat

farà aquest diumenge 16 d'abril una ruta per La Manresa que estem construint, durant la qual s'explicaran els projectes portats a terme durant aquest mandat, els que estan en procés i les qüestions que encara té pendents la ciutat. Hi participaran l'alcaldei els regidors i regidores del govern municipal, que seran els encarregats de fer les explicacions. La ruta és oberta a tothom i començarà a les 11 del matí al, a l'espai on hi havia la Carpa. Té una durada prevista de dues hores. Durant el recorregut es faran aturades a diferents punts com el, el, la, el baixador deo elPosteriorment, es farà unaal pati del Casino per commemorar el, que se celebra el 14 d'abril.