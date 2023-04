ProManresa organitza un cicle de trobades d'emprenedors de la indústria creativa i cultural

, l'Agència de Desenvolupament impulsada pel Servei de Desenvolupament Local de l', ha organitzat per a les pròximes setmanes un cicle de trobades amb professionals consolidats de laque parlaran dels seus projectes en espais també inspiradors de Manresa, de les tendències que venen, com enfoquen el seu procés creatiu, com passem de la idea al producte i la pròpia creativitat com a eina de transformació personal i benestar.Les trobades tenen un aforament limitat i, si bé és obert a tothom, es prioritzaran les inscripcions de personesvinculades a la indústria creativa i cultural (arts visuals, arts escèniques, audiovisuals, disseny, arquitectura, artesania, serveis creatius, media interactiva..).La primera trobada serà Tendències que arriben. Noves oportunitats de mercat, el 20 d'abril, d'11 a 13.30 h, al Coworking Tercer Segona, a l'Edifici la Buresa (plaça Fius i Palà, 1, 3r-2a). La trobada permetrà fer una mirada a les tendències que venen i com identificar-les i aprofitar-les. Ponència a càrrec de la dissenyadora de modaLa següent serà La creativitat com a motor de l'empresa, el 28 d'abril, de 12 a 14 h, al Local Cocolisto (carrer Sant Valentí, 2). A càrrec d'-fundador i dissenyador d'enigmes de Cocolisto, una empresa de jocs intel·ligents per a l'aprenentatge i la diversió- que explicarà la seva trajectòria professional des del seu local, que respira creativitat per tots costats.La tercera serà La passió de crear, el 5 de maig, de 12 a 14 h, al taller Míriam Ponsa (carrer del Bruc, 23-25). Es visitarà el taller de, dissenyadora de moda reconeguda mundialment, on es veurà la metodologia de treball, les seves fonts d'inspiració, la relació amb el mercat, la importància dels valors i la coherència amb l'estratègia empresarial.Finalment, l'última trobada serà La creativitat com a eina de transformació personal, el 12 de maig, de 12 a 14 h a la cerveseria The Goats (carrer Torrent dels Predicadors). A càrrec del fotògraf. En aquesta trobada les persones participants s'aproparan al procés creatiu a partir de propostes senzilles i transformadores. El lloc escollit és una nova fàbrica de cervesa ubicada al centre de Manresa, The Goats, on en acabar la trobada hi haurà un petit tast de cervesa elaborada allà.Les ponències són gratuïtes i cal fer la reserva en aquest enllaç