La Casa Lluvià s'omple de gent per seguir la presentació del llibre sobre el Grup 13

L'auditori de laes va omplir de gent dijous en la presentació de la publicació impulsada pel grup de recercade l'Institut Cal Gravat, dedicada al col·lectiu d'artistes manresans, professor de filologia i literatura catalana i membre de l'equip directiu del l'institut manresà, va conduir l'acte i va posar en valor la tasca de recerca duta terme els darrers dos anys per aquest grup d'exalumnes dirigits pel professor. Un treball que ha culminat amb la publicació del llibre titulat Grup 13: amistat, vocació, tradició, on s'hi recull la història d'aquesta agrupació d'artistes del Bages activa entre els anys 1988 i 2008. Així mateix, va agrair el suport rebut per part de l'Ajuntament de Manresa, nombrosos particulars i entitats que han contribuït a fer possible aquesta edició, autofinançada pel mateix col·lectiu de recerca.La taula de presentació va estar formada pel coordinador del projecte, Ovidi Cobacho, i per l'acadèmic, prologuista de l'obra. Cobacho va fer cinc cèntims de les motivacions i objectius que havien estimulat aquest projecte d'investigació, destacant el recull de documentació i d'informació recabada en nombroses col·leccions i arxius particulars. Així mateix va elogiar la representativitat del Grup 13, com un dels darrers grups de creadors locals dins una llarga tradició d'agrupacions artístiques a Manresa durant el passat. Finalment, va agrair la gentilesa del Dr. Fontbona al acceptar prologar l'obra i va mostrar-se orgullós pel treball realitzat pels joves investigadors de Grehvat.0,Per la seva part, el doctor Francesc Fontbona va contextualitzar l'aportació del Grup 13 dins la nodrida realitat que ha donat de si l'associacionisme artístic català en els temps moderns. Un dinamisme que al llarg del segle XIX i la primera meitat del segle XX va fomentar unque va estimular les arts plàtsiques catalanes. En aquest sentit, va valorar molt positivament que amb treballs com aquest es doni a conèixer la realitat artística existent més enllà de la llarga ombra que exerceix Barcelona sobra la resta del territori català.L'acte va finalitzar amb diverses intervencions del públic, entre les quals les d'alguns membres i familiars del Grup 13 que van manifestar la seva gratitud per aquesta iniciativa. També es va destacar el paper oblidat de les dones en el món artístic, representades peren el cas del Grup 13. Els tres joves investigadors de Grehvat.0 van conclure les intervencions mostrant la seva satisfacció per l'experiència d'aquest primer projecte realitzat.El llibre sobre el Grup 13 té un centenar i mig de pàgines i comprèn dos grans blocs, un dedicat a estudiar l'evolució i l'activitat expositiva del Grup 13 i un altre on s'hi recullen les biografies i imatges dels 22 artistes que van formar part d'aquest col·lectiu. Així mateix, també s'hi reprodueixen les obres del Grup 13 que van ser expodes en la darrera mostra pòstuma del passat any 2022. La publicació té un preu de 22€ i pot adquirir-se a la recepció del, així com també a la secretaria de l'(en horari de matins). A banda d'aquest punts de venda directe, també podrà trobar-se a la llibreria Parcir i altres establiments literaris de la