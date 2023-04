Les obres a la façana del local veïnal de Fusteret, a Súria, començaran dilluns

La façana principal deldel barri dedeserà objecte d'obres de condicionament i millora a partir d'aquest dilluns 17 d'abril, dins de les activitats vinculades amb els pressupostos participatius de l'Ajuntament. El termini d'execució previst serà d'unes quatre setmanes.La superfície d'actuació és d'uns 120 metres quadrats. Els treballs a realitzar consisteixen en el, la consolidació i millora d'elements malmesos, i el canvi de canal i baixants, entre d'altres actuacions.El projecte és coordinat per l'àrea municipal d'. El pressupost base de licitació de les obres és de 22.731,40 euros, IVA inclòs.Aquesta actuació va ser proposada per l', dins dels pressupostos participatius de l'Ajuntament. La seva realització es porta a terme després de la millora de la vorera, efectuada per l'empresa ICL en el marc de les actuacions complementàries del(PDU) de la mineria del Bages.