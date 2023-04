L'assemblea de la CUP d'Artés decideix no presentar llista a les properes eleccions

L'assemblea local de laha decidit no presentar llista a les properes, segons ha fet públic en un comunicat. La CUP ha estat present a l'en els darrers tres mandats, dos dels quals al govern, on va arribar a tenir l'alcaldia d'de 2017 a 2019.La CUP argumenta que "la lògica i maquinària institucional" i "la política de pactes seguida" han provocat que no hagin estat capaços de "" que s'havien plantejat. A més, afegeixen que s'han vist ressentits "" persones al projecte durant el període postpandèmia i post procés. Aquest darrer fet és "especialment rellevant" per a la CUP ja que a banda d'incorporar persones a l'Ajuntament, cal que també hi siguin en el "".Aquests fets, segons apunta el comunicat, han causat "un" dins l'assemblea local de la CUP que l'ha portat a prendre la decisió unànime de no presentar llista. La CUP, però, assegura que seguirà "lluitant" en el marc de la seva assemblea local.