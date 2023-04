L'exalcalde Jaume Casals «Tai» tornarà a encapçalar la llista de la CUP a Navàs

L'exalcalde de Navàs, conegut popularment com a, tornarà a encapçalar la llista de laa lesde maig després d'estar tres anys sense vinculació institucional amb l'Ajuntament. Aquest divendres s'ha presentat la llista anticapitalista en què s'ha fet públic el nom de l'alcaldable.Jaume Casals va ser alcalde dedurant dos mandats, de 2011 a 2019, i posteriorment va ser però va renunciar a l'acta el juliol de 2020 . En aquelles eleccionshavia encapçalat la llista de la CUP i, malgrat guanyar els comicis, els resultats ajustats que va obtenir respecte d'va fer que es repartissin l'alcaldia.Fa dos mesos, Rovira va anunciar que no es tornaria a presentar com a cap de llista de la CUP a les eleccions municipals d'aquest 2023 argüint que la relació amb ERC en els'havia basat en la "desconfiança" i que preferia tornar a la seva activitat professional com a. Genís Rovira ocuparà la darrera posició a la llista de la CUP.Jaume Casals també forma part del secretariat nacional de la CUP des de març de 2022