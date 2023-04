El CE Manresa visita un molt perillós Badalona Futur

Elintentarà encadenar la seva tercera victòria consecutiva i el seu novè partit sense perdre aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Municipal de Badalona davant d'unque, malgrat trobar-se en terra de ningú a la part baixa de la taula, téper sorprendre qualsevol equip del grup deAixí va passar en l'enfrontament contra el CE Manresa a la primera volta, a qui va superar 1-2 en un partit en què van demostrar la sevajugant al contraatac. No cal, però, anar tant lluny per trobar un partit de mèrit dels badalonins. En el seu darrer partit a casa va endosar-li un 3-1 al, un dels equips més solvents de la categoria, i només una jornada abans, havia caigut per un lluitat 3-2 al camp delMalgrat tot, els escapolats han demostrat tenir undurant el campionat que els ha fet estar tota la temporada en posicions de mitja taula cap avall. Amb tot, el Badalona Futur porta cinc partits consecutiuson, excepte una mala ratxa inicial, ha estat prou solvent.El CE Manresa es presenta aamb la voluntat de consolidar la seva plaça de promoció i engroixir-la sempre que sigui possible. Els seus immediats perseguidors tenen partits, a priori assequibles, eli l'rebent l', tot i que vistes les darreres jornades, qualsevol resultat és possible.El Badalona Futur té sancionat, mentre quepodrà disposar de tots els jugadors no lesionats.