El femení de l'Avinent Manresa inicia la seva novena temporada a Divisió d'Honor

Formació de l'Avinent Manresa

100mll. Patricia Serrano i Laia Solà

200mll. Patricia Serrano i Meritxell Pujol

400mll. Laura Bou i Meritxell Tarragó

800mll. Marina Guerrero i Mercè Guerra

1.500mll. Meritxell Soler i Nuria Tilló

3.000mll. Meritxell Soler i Mireia Guarner

3.000obstacles. Marina Guerrero i Mercè Guerra

100m tanques. Emilia del Hoyo i Laia Olmedo

400m tanques. Martina Zunino i Helena Santacana

5000m marxa. Mar Juarez i Carme Robles

Altura. Ona Bonet i Raissa Garcia

Perxa. Laura Clemente i Meritxell Lladó

Llargada. Marta Gallo i Elda Romeva

Triple. Jenay Hernández i Martina Monsó

Pes. Ainhoa Martinez i Nadia Riera

Disc. Ainhoa Martinez i Alba Estévez

Martell. Irene Mateo i Mar Santanach

Javelina. Erika Sellart i Aisha Mariche

Relleus 4x100. Emilia del Hoyo, Meritxell Pujol, Laia Solà, Ella Bestuè

Relleus 4x400 Laura Bou, Xenia Pubill, Meritxell Tarragó, Queralt Vallbona

L'equip femení de l'surt de nou a escena aquest proper dissabte. Serà la novena temporada en què l'equip manresà estarà en la màxima categoria estatal, i la vint-i-vuitena que competeix en categoria estatal, des de aquell llunyà 1996 en que va assolir l'ascens a Primera Divisió estatal.L'equip que es presentarà és el de gala. Tot i així, no podrà comptar amb tres notables baixes que farà trontollar un xic el potencial esportiu: la perxistaper lesió, la migfondista, que ha deixat l'atletisme d'alt nivell, i la triplista. A tot això, i com succeeix cada any, en les dues primeres jornades de Divisió d'Honor, tampoc podran contribuir a l'equip les quatre americanes que encara es troben en ple curs academic i esportiu: la martillista, la fondista, l'heptatletai la migfondistaAmb tot, l'equip presenta un equip molt compensat, amb destacades atletes que porten defensant els interessos de l'entitat més enllà d'una dècada, com la llançadora, la marxadora, i la perxista, que van formar part de l'equip en la temporada 2010.L'atleta amb més temporades a l'equip es la monistrolenca Carme Robles, que ja va formar part de l'equip en la temporada 1999, sumant 24 anys de presència en la formació manresana.De l'equip que va assolir el 2014 l'ascens a Divisió d'Honor a Tres Cantos (Madrid) queden quatre atletes: la fondista internacional, la tanquista, la pertiguista Laura Clemente (en aquella històrica jornada va fer llargada) i l'esmentada Carme Robles.De la temporada del debut aqueden sis atletes: la fondista Meritxell Soler, la tanquista Emilia del Hoyo, la discóbola Alba Estévez, la perxista Laura Clemente, la velocista, i la marxadora Carme Robles.Amb vuit temporades a l'equip, apart de les esmentades, s'hi sumen sis atletes més: la marxadora internacional, l'obstaculista, la llançadora, les velocistes, i la migfondista Bethelhem Manzano.El quadrangular de dissabte convocarà les formacions del, l', eli l'Avinent Manresa. A priori, l'equip blaugrana fiscalitzarà l'encontre, amb una lluita aferrisada per la segona i tercera posició de l'encontre entre la resta de formacions.La formació manresana segueix amb la seva política de formació, i aquest dissabte el 61% de les participants seran atletes sortits de l'entitat, 27 participacions del total de 44.