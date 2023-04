El CFP presenta els seus plans de creixement al Parlament de Catalunya

Representants deldehan comparegut davant la comissió d'Empresa i Treball delper exposar els seus plans de creixement i donar a conèixer la feina del centre a favor de l'ocupació i la competitivitat de la indústria del territori. L'objectiu de la compareixença era posar sobre la taula la necessitat que el CFP disposi de finançament públic estable que li permeti mantenir elsactuals. Els responsables del CFP demanen que l'administració assumeixi el 70% del cost de les obres d'ampliació, uns 280.000 euros, i que aporti anualment 200.000 euros per al funcionament del centre.La delegació del CFP que ha traslladat aquestes demandes alha estat encapçalada per, presidenta de la, i, president de lai de la comissió executiva del CFP. També hi eren presents la directora del centre,, el professori els empresaris Xavier Perramon i Vicenç Mauri, molt vinculats al CFP.El Centre de Formació Pràctica acaba d'iniciar les obres de creixement que li permetran duplicar la superfície que ocupa actualment al Palau Firal creixent cap a la planta superior. Es tracta d'una solució provisional a les necessitats urgents de disposar de més espai, ja que en un futur el centre s'ubicarà al complex de la, juntament amb la UPC. El CFP forma cada any a més de 1.000 alumnes d'acord amb les necessitats de les empreses industrials del territori. A més, també ofereix suport tècnic i tecnològic i serveis avançats a les empreses.