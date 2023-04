Un conductor bolca a la C-55 i quadruplica la taxa d'alcohol

Agents delsde la comissaria dehan denunciat aquest dijous poc abans de la mitjanit un home de 35 anys per unviària després d'haver patit un accident amb el cotxe que conduïa i haver multiplicat per quatre el màxim d'Els fets van tenir lloc dijous a 2/4 de 12 de la nit al punt quilomètric 25,9 de la C-55, davanten terme de Manresa. Un vehicle va va bolcar circulant en sentit nord. Quan els agents van arribar al lloc del sinistre, el conductor i únic ocupant del vehicle va donar una taxa d'alcohol de 1.05mg/l en aire espirat, més de quatre vegades el màxim permès.El conductor va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària peramb resultat d'accident.