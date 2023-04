El Baxi Manresa rep el Coviran Granada amb ganes d'atrapar‑lo

Eljugarà contra el(diumenge, 17.00h. Movistar Deportes) el partit més important de la setmana. Els granadins tenen una victòria més que els bagencs. Si la victòria es queda ales produiria un empat a la classificació entre els dos equips que seria favorable al Baxi Manresa ja que tindria l'average a favor. L'alegria que proporciona la victòria dels bagencs contra el Lenovo Tenerife pot servir de reforç moral. Però en cap cas, és garantia de res. L'equip dearriba al tram final de temporada en el seu millor moment. L'entorn és optimista. Però el mal inici de temporada ha provocat un patiment que podria durar fins a final de temporada.són els dos protagonistes en l'aspecte mèdic. El pivot lituà representa la part positiva ja que s'ha recuperat del procés víric que el va deixar fora de combat contra el Lenovo Tenerife. En canvi, l'escorta és seriós dubte. Pedro Martínez ha explicat que Harding està "pendent de proves". El nord-americà s'ha perdut l'entrenament de divendres per culpa d'un fort cop a la cama. I podria ser que no entrenés dissabte.Martínez té la preocupació "de saber si serem capaços de diferenciar una competició de l'altra". Tot i que el Coviran Granada acumula una, el tècnic recorda que "ha guanyat més partits que nosaltres i queda poc temps de competició. Hem de treure la nostra". Ser a un partit de poder jugar una altra Final Four no exclou que a l'ACB hi hagi enceses "llums vermelles".El Coviran Granada va començar de forma excel·lent la temporada i va guanyar cinc dels primers vuit partits que va disputar. En aquells moments, el quadre andalús es va convertir en un dels candidats a. Però la situació es va girar com un mitjó i ara lluita per mantenir la categoria. Bona part de la culpa la tenen les deu derrotes seguides que el Coviran Granada va encaixar entre finals de novembre i finals de gener. Després, ha alternat victòries a casa davant rivals de competició europea comamb desfetes com a visitant. L'equip deno guanya lluny del seu pavelló des del 9 d'octubre de l'any passat.Serà el retorn deal Nou Congost després d'haver estat un dels artífexs de la gran temporada que va fer el Baxi Manresa. Maye, que aquesta temporada va patir una lesió important, no tornarà sol i tindrà la companyia de. Tots van deixar una gran empenta dins l'afició bagenca. Pin té només les baixes de llarga durada de Dejan Todorovic i Cristiano Felicio i haurà de descartar un dels tretze jugadors que té disponibles.Emilio Pérez Pizarro, Sergio Samuel i Carlos Merino arbitraran el partit.