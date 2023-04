Que Manresa és un gran plató de cinema, ho certifiquen destacats personatges del sector

Manresa ja és una ciutat reconeguda per directors, actors, productors i altres professionals vinculats amb el rodatge de pel·lícules i d'anuncis. Ho van certificar els participants en la primera de les tres taules rodones que se celebren els dijous, a les 7 de la tarda, al restaurant Miami, local on es van rodar escenes del film Marlowe, que s'estrenarà el 12 de maig als multicinemes Bages. Amb una notable assistència de públic, els ponents van ser David Victori, director de cinema; Carles Garriga, propietari d'Spotcar Films; Josep Maria Massó, responsable d'Operacions de Pirelli Manresa; Joan Calmet, regidor de Projecció de la Ciutat i Susana Paz, cap de Cultura de Regió 7. La presentació de l'acte i moderació de la taula rodona va anar a càrrec d'Aleix Farrés, tècnic responsable de Manresa Film Office. El manresà, Victori, un dels directors més valorats, va lloar d'una forma especial el posicionament que ha aconseguit Manresa en el sector del cinema. Va dir que, a hores d'ara, entre els professionals del cinema no cal dir on és Manresa, ni quins avantatges comporta rodar a la ciutat. En el decurs de l'acte, també es va anunciar que dimarts vinent, dia 18, hi hauria als multicinemes Bages la preestrena de la sèrie de David Victori, “Tu también lo harías”, que s'emetrà per Disney+ a partir del 26 d'aquest mes d'abril. L'organització d'aquestes taules rodones van a càrrec de Manresa Film Office i el restaurant Miami, donat que aquest local, convertit en una cocteleria americana dels anys 20, va acollir actors de relleu com Liam Neeson o Colm Meaney, que formen part del repertori de Marlowe. Abans d'acabar l'acte es va presentar un còctel especialment pensat per posar de relleu la Manresa de Cine. Les altres dues taules rodones se celebraran els dijous 20 i 27 d'abril, també a les 7 de la tarda, a la primera planta del Miami, comptaran amb la participació de conegudes persones vinculades amb el cinema. Manresa de Cine (20 d'abril) Repàs històric al paper que ha tingut la ciutat en el món el cinema. Des del paper d'una entitat com Cine Club Manresa fins a la capacitat d'organitzar esdeveniments, com el Festival de Cinema Negre o el Festival Clam, passant per ser la ciutat on han nascut destacades personalitats de la direcció i la interpretació. O la que va acollir ‘Plácido', una de les obres mestres del cinema espanyol, o la que disposava de nombroses sales de cinema escampades pel centre urbà. Hi participen: Joan Barbé, comunicador i integrant de l'organització de festivals de cinema; Conxita Parcerisas, historiadora i membre de Cine Club Manresa; Manel Quinto, escriptor i expresident del Festival de Cinema Negre de Manresa i Jordi Bordas, crític i historiador de cinema. Per què atrau el Miami a les productores? (27 d'abril). Es parlarà de les característiques arquitectòniques de la cantonada del carrer Jaume I amb la Muralla, d'anècdotes com a local de restauració, de la seva transformació en cocteleria durant la gravació de ‘Marlowe'. Des del vessant històric i social, es posarà en valor l'edifici del Conservatori, que encara acull múltiples activitats, i d'aquest mateix espai que havia format part del Convent de Sant Domènec o dels Predicadors. Hi participen: Francesc Comas, historiador i president del Centre d'Estudis del Bages i Joan Morros, coordinador d'El Galliner, activista cultural. | MFO