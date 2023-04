El Covisa Manresa torna a la lliga aquest dissabte rebent el FS Picassent

Elrebrà elaquest dissabte a les 6 de la tarda després d'haver estat tres setmanes sense competir a la lliga. Queden quatre jornades dei tot està per decidir. Els equips capdavanters, busquen la millor plaça posible entre els quatre primers ja que el primer i segon lloc atorga el partit de tornada a casa en el play off d'ascens. Hores d'ara,comparteixen el primer i segon lloc amb 49 punts. Tres per sota hi ha el Covisa Manresa amb 46, iés quart amb 45. Fora de zona de promoció, en cinquena posició hi ha elamb 42.El FS Picassent arriba a Manresa amb la necessitat deper mantenir distància amb les places de descens. El Covisa Manresa també necessita punts però per a una situació diferent a la zona alta de la classificació.El conjunt valencià ha jugat tretze partits com a. Compta amb tres victòries (Ripollet, Esplugues i Calvià), ha empatat en quatre ocasions (Irefranck Elx, Nueva Elda, Cerdanyola i Industrias) i ha patit sis derrotes (Escola Pia, Hospitalet, Natació Sabadell, Canet, Barceloneta i Mataró) .És novè a la classificació amb 38 punts, a 5 del descens que marca l'. Tot i que la seva posició no és dramàtica, li resta rebre a casa seva al Nueva Elda i Esplugues mentre que ha de viatjar a Manresa i Ibiza.El Covisa Manresa no pot perdre opcions deen lloc de play off. Resten quatre finals, Picassent i Natació Sabadell a casa, i Calvià i Industrias, l'últim partit a fora.Al conjunt deés posible per a aquest partit la recuperació i participació deque s'afegiria a la d'. Manu Del Moral encara serà baixa.