Enxampen quatre menors per causar greus danys a les piscines de Castellbell per 8.000 euros

Una ombrel·la a la piscina de Castellbell. Foto: Cedida

Elshan identificat i pres declaració a quatre menors d'edat com a presumptes responsables d'uni ha enviat els expedients a laperquè prengui les mesures necessàries.La passada matinada de divendres a dissabte, entre la mitjanit i les 2, unva causar greus desperfectes a mobiliari urbà a l'exterior de lesdei, posteriorment, van aconseguit entrar en el recinte on van continuaren el parament, els vestidors i les instal·lacions públiques. Entre altres elements, es va incendiar un contenidor, es van trencar taquilles i ombrel·les de la piscina, es van buidar extintors i es van arrencar radiadors i finestres. Segons una primera valoració, els desperfectes s'han quantificat en una valoració deDesprés de rebre la denúncia i realitzar les corresponents investigacions, els Mossos d'Esquadra van identificarque haurien participat en els fets i va prendre'ls declaració. La policia catalana no descarta que hi hagi altres joves implicats en els fets.Els expedients són ja a mans de la Fiscalia de menors que continuarà amb l'actuació.