Dani Mauriz presenta la llista de Junts per Sant Vicenç de Castellet amb un ple absolut

L'dees va omplir de gom a gom dijous al vespre amb 250 persones que van assistir a la presentació de la llista de Junts al municipi per a les properesdel mes de maig. Tots els seients van quedar ocupats i les portes es van deixar obertes per a desenes de persones que seguien l'acte des dels passadissosEncapçalada per, la candidatura inclou membres amb llarga experiència en el govern local al costat de cares noves que aporten joventut i idees renovades. Elssón Dani Mauriz, Carme Jiménez, Eulàlia Sardà, Esther Milan, Toni Calveras, Pau Polo, Isabel Molina, Santi Pérez, Clàudia Garcia, Marc Pérez, Mireia Sanmartí, Marcel·lí Subirana i Sílvia Vila.Durant la presentació, Mauriz va destacar la importància de "recuperar un municipi que actualment està" i va afegir que "cal recuperar de manera urgent alguns serveis bàsics per la ciutadania com són la".Un dels principals punts delque el candidat va desvetllar va ser la posada en funcionament d'unamb moltes parades estratègiques a Sant Vicenç de Castellet "que millorarà la mobilitat de les persones, reduirà el trànsit al municipi, millorarà la sostenibilitat i la seguretat, i afavorirà el comerç local".Una altra de les principals apostes de Junts per al proper mandat és fer un noual municipi. Dani Mauriz va explicar que el projecte inclou "renovar absolutament el gimnàs que ha quedat obsolet i petit davant el gran nombre de persones usuàries que utilitza aquesta instal·lació". Pel que fa a la piscina coberta, Mauriz diu que "és imprescindible fer aquest equipament", i va manifestar que "després d'una anàlisi i reflexió en profunditat de temps, de diferents estudis de viabilitat, sabem que és perfectament viable, i no solament serà un impuls a nivell esportiu i de salut, sinó que també ajudarà a dinamitzar l'economia local".