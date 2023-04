La PTP demana la integració tarifària del tram Vic - Manresa de l'Eixbus a l'ATM de Barcelona

L'Associació per a la(PTP) demana la integració tarifària del tram Vic-Manresa de l'a l'. Raona que la integració de l'Eixbus significaria un estalvi en el preu d'entre el 25% i el 85%, segons el perfil d'usuari, a més de permetre transbordaments amb la resta de la xarxa deEls pròxims dies es debatrà una moció amb la petició al ple delsi als. La mesura, a més, repercutiria molt positivament en la mobilitat de la comunitat universitària de la, amb campus a les dues comarques.Des de l'any 1996, el servei de l'Eixbus fa el recorregut entre Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Manresa, Vic, l'Aeroport de Girona i Girona a través de l'. A causa de la inexistència d'unper a tot Catalunya, el conjunt de la línia no s'hi troba integrat.Mentre que els trams per les demarcacions decompten amb alternatives de transport públic integrades competitives, el fet que els trajectes de l'Eixbus no estiguin integrats a l'ATM de Barcelona entrefan que els desplaçaments entre ambdues capitals no es puguin fer amb una línia de transport públic integrat amb un temps competitiu respecte el vehicle privat, malgrat que tant el Bages com Osona formen part de l'àmbit de cobertura sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona.En efecte, les alternatives per moure's entre les dues ciutats impliquen haver de fer una combinació de línies de bus pelo elo en tren fins a, que implica com a mínim el doble de temps del que es triga a fer el trajecte amb l'Eixbus o amb vehicle privat (45 minuts).Davant aquesta situació anòmala del sistema de transport públic, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic impulsa la demanda de la integració tarifària dels trajectes de l'Eixbus entre Vic i Manresa, a través de la difusió delssignificatius de formar part del sistema integrat i de recollir suports del territori, amb l'objectiu que es corregeixi a curt termini, mentre no s'hagi assolit la necessària integració tarifària comuna de tot el país.En aquest sentit, els propers 17 i 27 d'abril es debatrà al ple dels ajuntaments de Vic i Manresa, respectivament, una moció amb la petició dirigida l'de Barcelona i a lade la Generalitat. També està previst que els Consells Comarcals d'Osona i del Bages puguin fer-se seva la demanda a les properes sessions, així com l'associació la resta d'ajuntaments i centres generadors de mobilitat de les comarques en qüestió a sumar-s'hi, ja que l'Eixbus vertebra el conjunt del territori més enllà de les seves dues capitals. Particularment, la mesura seria molt positiva per fer més atractiu el transport públic a la comunitat universitària de la, amb campus a les dues comarques, així com per a l'(UPC) i els diversos centres que ofereixen cicles de formació professional.A grans trets, la inclusió de l'Eixbus al sistema tarifari integrat faria que el preu dels desplaçaments usuals entre Vic i Manresa (3 zones) fossin un 25% més barats utilitzant una, un 53% més barats utilitzant lai un 84% més barats utilitzant la, per a la qual des del darrer 15 de març s'ha eliminat la distinció de zones. Actualment, l'opció més econòmica per usar l'Eixbus entre Vic i Manresa és la targeta moneder T-€ixbus, per 4,05 euros. A banda, gràcies a la integració, seria possible utilitzar l'Eixbus amb els mateixos bitllets integrats amb què utilitzar els busos urbans de Vic i Manresa, la resta de línies integrades dei les línies deAddicionalment, en el cas d'Osona, la petició també inclou que s'integri a l'ATM de Barcelona la línia operada per TEISA que comunica Barcelona, Vic, el Voltreganès, el Bisaura i el Ripollès. En aquest sentit, els Ajuntaments de Sant Quirze de Besora i Montesquiu van aprovar a finals de març una moció al respecte.