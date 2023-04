Casa de la Música Manresa duu a terme els seus convenis amb vuit centres educatius del Bages

Quines activitats es realitzen?

Un dels grans propòsits desempre ha estat apropar la música a totes les aules, permetent que tots els alumnes tinguin unes primeres nocions de música i que les puguin aprendre d'una manera didàctica i divertida. És per això que, des de 2018,ha creat aliances amb diferents centres educatius, per tal de dur a terme diferents activitats amb l'alumnat. Activitats que s'adapten a les seves necessitats, edats i interessos. I és que els estudiants podran aprendre totes les eines bàsiques del procés musical, com ara tècniques de cant, aprenentatge de tot el procés de producció musical, visita a una sala de concerts i funcionament de les llums i so a una sala de concerts, com crear un videoclip, o com s'enregistra una cançó. Però, fins i tot, com dur a terme una bona actuació i una bona posada en escena que, durant el curs prepararan i que, finalment, realitzaran en la mateixa. A més, pels que tinguin més interès per l'univers DJ, també tindran oportunitat d'aprendre com treballen i quins equips són els més utilitzats.Han passat ja cinc anys des de la signatura d'aquell primer conveni de col·laboració amb el. Però des d'aleshores, aquest projecte, que ha tirat endavant gràcies a l'ajuda i participació de l'Ajuntament de Manresa-, no ha deixat de créixer. Tot fins a arribar a aquest curs escolar, el 2022-2023. I és que, en aquesta ocasió, han estat vuit centres del Bages els que s'han sumat. Set d'ells són de Manresa (escola de primària, el, el, el, el Lluís de Peguera, el), mentre que l'altre és de Sant Fruitós del Bages ().Tots aquests convenis, que es realitzen i signen a principi de curs, permeten durant tot l'any fer diferentsi el seu procés creatiu. Eines i aprenentatge que suposen un esglaó més dintre de la programació escolar i que permeten conèixer i aprendre d'altres àmbits.En el cas concret de l'Institut SIS de Manresa, es du a terme un concert d'exhibició a l'Stroika, dirigit pels alumnes que han participat en eli que els permetrà realitzar un espectacle en viu amb els grups que han treballat durant tot l'any. En aquesta mateixa línia, també tindran unad'un dels combos participants d'aquest projecte. A més a més, tant l'alumnat de 1r com de 4t d'ESO visitaran la sala i rebran una breu explicació de com funciona l'espai, les oficines i també l'estudi. Això sense oblidar-nos de les diferents classes magistrals que rebran sobre producció musical i cant, dirigides per diferents professionals del sector.Per la seva banda, amb el centre Lacetània s'han realitzat diversos tallers formatius sobre diferents àrees com ara; tècniques bàsiques de cant; iamb Traktor, l'equip amb el qual treballen els DJs més reconeguts de l'escena musical. Sense oblidar que tot l'alumnat de 4t d'ESO també ha pogut fer una visita a l'Stroika per aprendre com funciona la sala, les oficines i l'estudi STRK LAB.