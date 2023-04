Manresa En Comú Podem tanca una llista «molt diversa i plural»

Els 6 primers noms

ha fet públics els deu primers llocs de la candidatura, que acompanyaran a l'alcaldable, composta per perfils ben diversos, provinents del món del treball i sindical, l'associatiu i activista, professionals sanitaris i del món de l'educació, de la pagesia i la cultura.En l'aspecte més polític, la coalició incorpora a Joan Belmonte, fundador de les Joventuts del PSC a Manresa, així com Maribel Luzón que va ser coordinadora d'ICV a Manresa, l'exdiputada Laura Massana i la militant i activista colombiana Yanira Restrepo.El 2 de Querol serà, de 21 anys, portaveu de Podem a Manresa, activista ecologista i estudiant de Ciències Polítiques i Sociologia a la UAB.serà la número 3. Diplomada en Treball Social i Màster en Formació per la UPC, va dirigir el Centre de Formació Ocupacional CEPROM al Bages i va ser diputada en dues legislatures, exercint de portaveu a les Comissions d'Acció Social, Infància, Joventut i també Empresa i Ocupació.El número 4 serà, catedràtic d'economia, exprofessor de secundària a l'IES Lluís de Peguera. És membre de la Plataforma de la Gent Gran de Manresa i també de l'executiva del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de la Catalunya Central.serà la número 5. És infermera d'Atenció Primària, estudiant de Màster, responsable de feminismes de Manresa En Comú, i activista per la salut pública i els drets de les dones.El número 6 serà, treballador de la construcció, afiliat a CCOO, activista veïnal del barri de la Font dels Capellans. Va ser membre fundador de les joventuts socialistes de Manresa.La número 7 serà, nascuda a Colòmbia. Es dedica a l'agricultura ecològica. Desmobilitzada del Movimiento Revolucionario 19 de Abril (M19), que va firmar la pau amb l'Estat Colombià el 1990. Del M19 va formar part l'actual President de Colombia Gustavo Pietro. És militant i activista de Colombia Humana i Pacto Histórico.anirà de número 8. És mestre d'educació infantil, afiliat a la USTEC, veí de la Font dels Capellans i responsable d'organització de Podem.La número 9 serà, llicenciada en Psicologia, tècnica d'ocupació a l'Ajuntament de Manresa. Activista social i pels drets dels animals, és voluntària de Càritas i sòcia de l'Aixopluc. És sòcia i voluntària de SuperCoop.El número 10 és per a, treballador del sector del metall, activista cultural, creador de la companyia de teatre manresana Cia. Sapastre.Pel que fa a la, inclou perfils tècnics com la Cèlia Barreda, treballadora de l'Enllaç -servei de mediació de l'Ajuntament-, Paco Pareja infermer i membre del comitè d'Altahia; les mestres M. Elena Barreda, Lídia Gimenez i Conxita Tarrés; Marcel Colell, pagès, i persones de diferents barris com Jordi Redondo de la Font dels Capellans, Ricard Galvan de la Plaça Catalunya -activista per la mobilitat sostenible-, Gheorghe Marin Berchesan de Valldaura -activista contra el racisme i la xenofòbia-. Tancaran la llista els exregidors d'ICV a l'Ajuntament