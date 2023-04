El Covisa Manresa supera el FS Sant Sadurní i es classifica per als quarts de la Copa Catalunya (1-9)

Elrebrà l'equip de Segona Divisióen l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya després que aquest dijous hagi superat clarament elper 1-9.El partit va estar marcat per un conjunt manresà que va plantejar la defensa a mitja pista i sense marcar una línea alta de pressió. Els locals, amb el seu pavelló ple de seguidors, varende partit. Després, l'enfrontament se'ls va fer llarg.Amb diverses accions atacants pels dos cantons,va inaugurar el marcador després d'una bona combinació en acció de paret pel lateral. Dos minuts després,d'un magnífic xut exterior, va fer el segon posant el partit molt de cara.En el transcurs de la primera part, el Manresa es va quedar amb inferioritat amb l'empat a zero per una acció de, que va ser expulsat amb vermella directa. Amb superioritat, els locals no varen saber entrar a la defensa plantejada per Borja Burgos.Els dos conjunts varen acumular les cinc faltes. Va ser el Sant Sadurní qui va fer la sisena i setena i en ambos casos,va transformar ambdós tirs des dels deu metres sense tanca. Amb el parcial de 0 gols 4, els dos equips anaren al descans.A la segona part, poca historia a remarcar. Els manresans anaren incrementar el marcador fins a produir-se la golejada final. El Covisa Manresa passa a quarts de final. Jugarà de local l'eliminatòria decisiva per entrar a la Final Four de laal mes d'agost, en plena pretemporada, on els Primera Divisióesperen rivals.