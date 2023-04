La CUP Santpedor celebrarà dissabte una xerrada sobre la gestió de la residència

Laorganitza una xerrada informativa oberta a tot el poble el dissabte a 2/4 de 12 del migdia a l', carrer Núria, 10, de Santpedor. La xerrada pretén abordar els problemes entorn la Residència Municipal Cal Jorba, denunciats per la formació , en referència a la manca de transparència per part de l', empresa que gestiona el servei des del 2014 i de les conseqüències que se'n deriven, com el desconeixement de l'Ajuntament de l’estat de comptes general, les tarifes aplicades a les usuàries, el compliment de les ràtios, etc.Per altra banda, a la xerrada també voldran resoldre els dubtes actuals sobre una possible privatització l'Àrea Bàsica de Salut de Santpedor , els formats plantejats com l'EBA i quines experiències en tenim del territori català.La xerrada anirà a càrrec de la diputada del Parlament de Catalunya, el regidor de la CUP Santpedor, i la presentarà l'actual cap de llista de la formació cupaire a les properes eleccions municipals,