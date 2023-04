Impulsem Manresa obre una seu electoral al carrer del Born

ha inaugurat aquest dijous la sevaal, al bell mig de la ciutat. És un local de 80 metres quadrats que s'ha posat a punt durant les últimes setmanes, i que serà l'espai on la candidatura realitzarà les seves reunions internes en el mes i mig que queda fins als comicis i on viurà laamb els seus simpatitzants. També hi ha instal·lat una pantalla des d'on es projecten els més de 50 clips queha estat fent al llarg de l'últim any.El local vol ser un espai deentre els membres de la candidatura i tots els veïns que s'hi acostin per aportar propostes i suggeriments. Impulsem assegura que l'objectiu és que sigui un espai d'ús per als propers anys com a oficina d'atenció a la ciutadania.