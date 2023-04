El Kursaal acollirà diumenge «Jacob de Haan in concert» de la Unió Musical del Bages

Lai vuit cors de la Catalunya Central oferiran aquest diumenge, 16 d'abril a les 6 de la tarda, a la Sala Gran delun concert dedicat a la música del compositor holandès i director d'orquestra,Serà un concert dirigit per, que constarà d'una primera part de música per a banda i una segona part de música per a banda i cor, que comptarà amb les formacions de la, la, la, la, el, la, eli l'Jacob de Haan (Heerenveen, Països Baixos, 28 de març de 1959) és un compositor neerlandès. A principis dels anys 80 va publicar les seves primeres obres, i és quan va començar a tenir èxit com a compositor per a banda. El repertori per a banda de la música de Jacob de Haan comprèn, peces de concert i peces populars, a més a més d'arranjaments per a orquestra, banda i cor. En el concert del Kursaal, es podran escoltar les obres Utopia, Odilia, Yellow Mountains, Ross Roy, Concerto d'Amore i Missa Brevis.Lesper veure Jacob de Haan in concert tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65, menors de 30 anys i carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet