Tot a punt per a la celebració del 25è aniversari de la Lliga ACB del TDK Manresa

Aquest dijous s'han presentat els actes de celebració dels 25 anys de laguanyada el 1998 pel, llavors TDK. El presidentcom a membre de la comissió organitzadora, i l'alcalde de Manresa,, acompanyat pel regidor d'Esports,, han intervingut en els parlaments.Sobre la mateixa pista delon fa 25 anys es va viure una de les gestes més significatives del món de l'esport, s'ha explicat com se celebrarà l'aniversari dels campions del 1998. Elses concentraran el proper 7 de maig, en què l'equip es tornarà a reunir per primer cop. Una rebuda a l'Ajuntament i unaprecediran el partit davant elal Nou Congost, on eljugarà amb una samarreta commemorativa, que ja es pot encarregar a la botiga del Nou Congost.A banda d'aquest dia, hi haurà també una exposició, una taula rodona, un llibre commemoratiu escrit per, un NFT creat per l'artista, un cava Artium commemoratiu, una exposició i un partit de la, entre altres actes que poden confirmar-se.Una gesta per recordar, taula rodona periodísticaRebuda per part del Consistori de l'equip campió del 1998FanZone "25 anys dels Campions" i portes obertes al nou Bus del Baxi ManresaBaxi Manresa-Valencia BasketHomenatge als Campions del '98Partit de la Selecció Catalana Absoluta MasculinaExposició permanent 25 anys Lliga ACBPresentació del llibre Crònica sentimental d'una gesta. 25 anys de la Lliga del TDK Manresa, d'Oriol PérezPresentació NFT Art by Miquel Liso