Sant Jordi a Manresa tornarà a tenir un espai per a professionals davant del Casino

Sant Jordi cau en diumenge

Floristes, llibreries i editorials tornaran a tenir aquest any un espai diferenciat per, al primer tram del, davant del. Després de la bona valoració de l'experiència de la diada del 2022, els participants han decidit repetir també aquest any, amb la novetat de dotar-lo d'unaL'espai comptarà amb: cinc llibreries, tres floristeries i sis editorials. En total són tres participants més que l'edició anterior. Aquest serà el quart Sant Jordi que hi haurà l'al primer tram del Passeig, inclòs el Sant Jordi d'estiu de 2020 a causa de l'esclat de la pandèmia.La diferenciació d'espai entre professionals i entitats per Sant Jordi és unadel sector del llibre i la rosa, i és una tendència que s'ha imposat també a altres poblacions catalanes, i sobretot aL'edició d'enguany serà la segona edició post-covid que compta amb espai per a professionals, si bé jaja va coordinar les diades de 2020, que es va celebrar al juliol, i la de 2021, en que les entitats no hi van poder participar degut a les mesures contra la pandèmia.L'espai també inclourà dos punts on autors localsi que s'allargarà a tot el dia en horari de matí i tarda.Aquests any Sant Jordi cau en diumenge, una anomalia que no passava des de 2017, i que significa que el comerç de la ciutat no estarà obert. Segons, de la llibreria Parcir, "cada dècada aproximadament Sant Jordi cau en diumenge. No és un dia òptim per a les, però confiem que la tradició es mantingui amb carrers animats, com els altres anys".Els participants a l'de Sant Jordi seran el 2 de piques, l'Abacus, la Llibreria Papasseit, Llibres Parcir, Llibreria Rubiralta, Garden Ampans, Rosa de Jericó, Vivers Serra, Edicions de L'Albí, El Pou de la gallina, Farell Editors, Lalè i Omnium Cutlural.