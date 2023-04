Una pèrit conclou que la presumpta assassina del Pont de Vilomara patia un «quadre psicòtic agut»

Tres cartes manuscrites i un vídeo al telèfon mòbil

Laque va fer una valoració inicial de la presumpta acusada d'assassinar una cosina al Pont de Vilomara ha determinat durant el judici que l'acusada patia un "" i va recomanar que se li practiqués un "" a unper poder rebre el tractament adequat. Així doncs, la pèrit va determinar que l'acusadaen aquell moment perquè estava ", no mirava a l'interlocutor i no sabia contestar a preguntes simples". "Probablement el quadre psicòtic ja el tenia abans dels fets i per això van succeir", ha declarat. Els mossos també han explicat que van localitzarper l'acusada on s'intuïa un "possible desordre mental".Després que aquest dimecres declaressin l'acusada i els fills de la víctima , aquest dijous ha estat el torn dels testimonis policials i també d'alguns pèrits. La metgessa forense que va fer una valoració de la detinguda un cop va arribar a comissaria per determinar si podia declarar o no, ha explicat que, en arribar, es va trobar l'arrestada "amb una agitació psicomotriu important". "Tenia molts tremolors, estava desorientada, no mirava a l'interlocutor icom ara quina edat tenia o on estava", ha explicat la metgessa. A més, ha dit que "verbalitzava idees estranyes que semblaven una, ja que manifestava que hi havia algú que la perseguia".Davant d'aquesta situació, la metgessa va determinar que l'acusada no podia declarar i va recomanar un "ingrés urgent" a un centre psiquiàtric. "Vaig concloure que es trobava en una situació deen un context de quadre psicòtic agut i no tenia lesnecessàries per poder declarar de forma adequada", ha explicat. A preguntes de la fiscalia, la metgessa també ha dit que l'acusada "probablement" ja patia el quadre psicòtic "abans dels fets" i, per això, "es van produir".D'altra banda, dos pèrits de l'que van practicara la sang i orina de l'acusada han explicat que no van localitzar la presència d'alcohol, drogues ni psicofàrmacs que poguessin alterar les condicions de la presumpta assassina. Han explicat que només van trobar, paracetamol i un tipus d'antiinflamatori a la orina, però han deixat clar que aquestes substancies no tenen "cap efecte psicoactiu".D'altra banda, els mossos que han declarat com a testimonis en el judici amb jurat popular que se celebra a l'Audiència de Barcelona han dit que van localitzar una motxilla de l'acusada amb tres cartes manuscrites i diversos medicaments com. En el contingut de les cartes, ha relatat un agent, s'intuïa un "possible" de l'acusada. Segons el seu relat, la primera carta anava dirigida a"en què li explicava que estava nerviosa, intranquil·la i que no podia dormir"; la segona carta "explicava la seva pròpia història, lesi deia que no estava bé", i la tercera "anava dirigida als seus fills i assegurava que es trobava en una".Un altre testimoni policial també ha explicat que al domicili on convivien la víctima i la presumpta assassina van trobar unque tenia guardat un vídeo que havia enregistrat l'exparella de l'acusada en què es veia la dona"i expressava verbalment que volia matar algú, però ella mateixa es responia que no podia fer-ho, que tenia dos fills".Els mossos que han declarat aquest dijous com a testimonis també han relatat on i com van trobar l'acusada queal voltant de les 9 del matí després d'haver, presumptament, matat a la seva cosina. Segons el relat dels testimonis, un veí del carrer 22 de la urbanitzaciódel Pont de Vilomara -on vivia la víctima i l'acusada- va trucar al telèfon d'emergències al voltant de les onze del matí per dir que havia vist unacorrent cap a una zona boscosa de difícil accés.Arran de la trucada d'aquest testimoni, els mossos van iniciar una recerca per la zona boscosa i van localitzar l'acusada "" en una zona "de molt difícil accés". Els mossos van observar que la dona tenia taques dei, en el moment en què la van trobar, "estava amagada en una posició fetal". També han relatat que no va oposar resistència i que no van localitzar el ganivet amb què presumptament hauria comès el crim.Durant la sessió d'aquest dijous també han declarat els pèrits que van fer l'i l'autòpsia de la víctima. En aquest sentit, una de les pèrits ha explicat que "probablement les primeres lesions es van produir quan la víctima encara, però es va poder aixecar fins arribar a la porta i allà van haver-hi més lesions que són les que van projectar la sang cap a la paret". En concret, han explicat que la víctima presentava 45 lesions fetes amb arma blanca -10 a la zona facial, 18 a la cervical i 10 a les extremitats-.