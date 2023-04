Judit Martín pujarà aquest divendres a l'escenari del Teatre Conservatori

Elacollirà aquest divendres, 14 d'abril a les 8 del vespre, l'espectacle Not talent de la humorista catalana, que té lesde des de fa setmanes. El muntatge és un xou que celebra el fracàs i el fiasco sota la mirada de la paròdia i l'humor.Judit Martín és una excel·lent actriu humorística, coneguda sobretot per les sevesa programes com Polònia o Està passant... Per primer cop arriba al Teatre Conservatori amb un xou per no parar de riure. Not Talent és la mateixa Judit Martín a la corda fluixa a mercè del públic, és treure d'on no n'hi ha, és vendre fum, és una al·legoria de la frustració, és l'atracció pel naufragi, és estar "molt a favor de..." i "totalment en contra de...". Not talent és un espectacle queen una societat que prioritza la cultura de l'èxit.