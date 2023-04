La Caramella: quatre dies d'escoltisme i servei a Calders amb gent vinguda d'arreu dels Països Catalans

Conviure, col·laborar i fer xarxa amb entitats locals

El municipi moianès deva ser l'escenari, durant els dies festius d'aquesta Setmana Santa, de, la trobada de caps escoltes i guies que elja fa dotze anys que impulsa i que, en aquesta ocasió, va ser acollida per, l'entitat d'educació en el lleure sense ànim de lucre per excel·lència del Principat que té elcom a pal de paller per educar infants i joves en el seu procés deDes de dijous 6 i fins diumenge 9 d'abril, doncs(terme que l'escoltisme empra per referir-se a la figura dels monitors) provinents de, el, van prendre part d'un esdeveniment la raó de ser del qual és reflexionar i treballar al voltant de lai lacatalanes. En aquest cas concret, i sota el lema, La Caramella va centrar-se en proporcionar espais als participants perquè repensessin eldes de l'escoltisme i el guiatge; uns espais que, en paraules de, una de les organitzadores de la trobada, "van posar a debat què és el que podemper tornar a alçar de nou i fer que esdevingui popular".Així doncs, a través de diverses, els participants de la trobada van ser els protagonistes d'unes jornades "que han servit per posar en valor aqueststant potents que ens uneixen", apunta Lliró, que afegeix que una dels aspectes que més clars van tenir a l'hora de concebre La Caramella va ser que "les activitats que oferissim havien de portar implícites la, lai la". I és que, assegura, "és només des de la, l'i l'quan podem prendrecom a poble i, així,, perquè es mantingui viu i cohesionat".Les activitats de la trobada van celebrar-se gràcies a lade diferents persones, així com també de col·lectius i d'. Entre d'altres, els més de 120 caps participants de La Caramella van fer raids de; monogràfics sobre plantes oblidades i; activitats al voltant de la custòdia i de la; tallers de cultura popular; taules de reflexió al voltant de, o jocs de taula i cançoners populars.A banda, durant els quatre dies, les escoltes i guies també van protagonitzar jamb la col·laboració de gent del poble i la comarca, com ara, anàlisi i neteja de l'aigua del riu amb, un taller de pionerisme per a la construcció d'una taula a l'escola, o la realització d'unamb el lema. Així mateix, des de l'organització es van obrir al poble moianès diverses propostes com ara un vermut musical, una fira associativa, una mostra de glosa participativa o un concert del grup Miops. Els escoltes i guies, que vanal centre del municipi calderí, van culminar la trobada cantant amb els caramellaires de Calders.Amb aquesta trobada, reflexiona Lliró, "els caps han pogut viure experiències amb l'objectiu de fomentar el progrés personal i enriquir laque fan al cau amb els infants i els joves". A més a més, manifesta, "reivindiquem el sentit de realitzar la trobada creant confiança i xarxa amb la implicació del poble de Calders, ja que quan es comparteixen espais i vivències s'impacta de formaen la gent i en l'".El Projecte 4 vents agrupa entitats escoltes i guies dels territoris de parla catalana:(FEV),(AGV),(EM),(EGM),(MEGM),(Agesci) i(MEG). El projecte signa el primer protocol de col·laboració d'entitats el 1989, i el 2008 es crea el Consell, l'òrgan dinamitzador.Pel que fa a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), l'entitat acollidora de la trobada, es troba en un moment de. Amb més de, se n'ha renovat el marc ideològic, organitzatiu i metodològic per adaptar-se als canvis socials. Ara, MEG és una, mési amb una reestructuració organitzativa més horitzontal,i amb nucli pedagògic. De fet, aquest mes de març va aprovar-se laal Parlament per a protegir, reconèixer i projectar la tasca que fa l'entitat dintre de l'