Pedro Martínez celebra el triomf i traspassa la pressió al Tenerife

Txus Vidorreta creu que haurien pogut guanyar el partit

s'ha congratulat de la victòria del seu equip en un partit "molt igualat" davant el Lenovo Tenerife . El tècnic delha valorat la bona mentalitat amb què han jugat els seus jugadors. Però aquesta alegria no s'allargarà en el temps ja que toca pensar en el partit de diumenge contra elque "és l'important".De cara al partit de desempat, l'entrenador comenta que "ens fa il·lusió jugar-lo. Però". D'aquesta forma, Martínez intenta traspassar la pressió al Lenovo Tenerife. Un fet que també alegra el tècnic és l'ja creu que se n'han fet mereixedors.Preguntat per les conseqüències de la victòria contra el Lenovo Tenerife, ha respost que "esperem que ajudi de cara a diumenge.. Però hem de passar pàgina i pensar en el següent partit". També ha afegit que el Baxi Manresa ha respectat la competició no deixant-se anar.ha estat un dels jugadors determinants. El senegalès ha jugat amb molta determinació. "També ha fet bones defenses". Martínez afegeix que els jugadors "s'ho han de creure a nivell personal".El tècnic visitant,, ha destacat el bon començament del seu equip que li ha permès tenir nou punts al seu favor. El bilbaí ha situat com una de les claus de la reacció del Baxi Manresa tres pilotes que els seus jugadors han perdut de forma seguida. Al final, "podria haver guanyat qualsevol".