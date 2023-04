"La política és un contrast d'idees i projectes, on sempre s'ha de tenir la voluntat d'arribar a un acord per avançar, i això laho ha fet molt bé, sempre ha buscat el consens" ha dit el primer secretari del, en la seva visita ade la candidata socialista, que en aquest darrer mandat ha estat regidora. "És una actitud amb la que em sento molt reconegut" ha insistit Illa."Proposar i construir" és la voluntat dels socialistes que asseguren "que la nostra prioritat és treballar i treballar per Moià i pel Moianès, per aconseguir millores, engegar nous projectes i oferir noves iniciatives per als veïns i veïnes de la comarca" ha detallat, primer secretari del PSC del Moianès. En aquest sentit, la candidata de Moià, Susana Tapia, ha assegurat que "el nostre serà un projecte realista i factible per impulsar i millorar el nostre poble".Tapia confia en treure un bon resultat en aquestes eleccions municipals, les segones consecutives que oferiran una candidatura, ja que al 2015 els socialistes no van presentar llista. Aquesta vegada ho fan amb una. "Aquest mandat hem treballat molt des de Moià i també des del Consell Comarcal amb la, hem fet bona feina" ha assegurat Terencio, que també s'ha mostrat satisfet per recuperar, presentant-hi llista ambde candidat.Illa s'ha reunit amb els membres de les agrupacions del Moianès per copsar les seves impressions, conèixer els seus projectes i propostes de futur i ha assegurat que presentaran un programa "optimista, realista i il·lusionant". El primer secretari dels socialistes s'ha reunit també amb l'alcalde de Moià,, i ha signat el llibre d'honor a l'Ajuntament. A més, també ha volgut conèixer de primera mà una de les fàbriques tèxtils del municipi, la, on ha visitat les instal·lacions amb