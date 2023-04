Sant Fruitós rep mig milió d'euros per convertir l'antic ajuntament en casal d'entitats i jutjat de pau

Les obres de rehabilitació per convertir l’deen un nou equipament municipal destinat a lesi al, es podran finançar en un alt percentatge a través d’una subvenció rebuda en el marc dels fonsL'Ajuntament va presentar el projecte de rehabilitació d’aquest històric edifici al, per tal d’accedir a una línia de subvencions del(PIREP) i el projecte ha estat acceptat adjudicant al municipi una subvenció per un import de 449.260 euros.Lesd'aquest edifici es van adjudicar per un import de 754.325 euros i gràcies a l’acceptació del projecte presentat, el consistori podrà executar els treballs per 305.000 euros.La línia d’ajuts del programa PIREP va destinada a finançar projectes de rehabilitació d'equipaments amb l'objectiu que aquests millorin la seva, la sostenibilitat, l’accessibilitat i l’habitabilitat i seguretat.En aquesta línia, les obres d’aquest nou equipament contemplen millores energètiques que s'adeqüen a aquesta línia d'ajuts com són la, el canvi de tota la fusteria, la instal·lació deo la renovació total dels, d'il·luminació o d'estalvi d'aigua. Cal destacar també la instal·lacióde 5kWn que s’ubicarà a la coberta. La previsió és que aquest conjunt de millores suposin un estalvi energètic d'un 88,08%, una xifra molt superior al 30% que requeria aquesta línia d'ajuts.Les obres de rehabilitació d’aquest edificii des d’aquest mes de març ja s’han fet més visibles per a la ciutadania amb la instal·lació del, reproduint el que havia marcat les hores històricament a l’edifici consistorial. És previst que aquest equipament pugui posar-se en funcionament aquest estiu.