La Diputació destina 2 milions d'euros a restaurar parcel·les afectades per l'incendi de 2022 al Bages

Els propietaris de lesafectades per l' incendi del Pont de Vilomara i les Brucardes a Sant Fruitós del passat mes de juliol poden accedir a una línia d'ajuts per tal de restaurar la zona.Laha aprovat un pla de restauració de les zones afectades per l'incendi a la comarca. La subvenció puja a gairebé 2 milions d'euros que permetran finançar els treballs necessaris per tal de començar aA Sant Fruitós de Bages aquests treballs ja s'han iniciat en diverses de lesafectades per l'incendi. L'Ajuntament ha contactat amb els propietaris per tal d'incloure'ls en aquest pla. Aquells qui creguin que es troben dins l'àmbit afectat, poden posar-se en contacte amb l'ajuntament corresponent per tal d'estudiar el seu cas.Aquesta línia de subvencions va destinada a aquelles finques incloses en elque ha elaborat l'de la Diputació de Barcelona.La iniciativa té per objectiu, per tal de protegir el sòl de l'erosió, afavorir la regeneració de la coberta vegetal, garantir que la zona sigui segura i recuperar els hàbitats de flora i fauna. Per tal de fer-ho possible es construiran, s'executarani desbrancat, esque obstaculitza el pas per la xarxa de camins i es realitzarana tot el perímetre de l'incendi per evitar danys sobre el bosc adjacent, entre altres actuacions.