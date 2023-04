L'Ajuntament de Santpedor s'oposa a qualsevol forma de privatització de l'Àrea Bàsica de Salut

Unanimitat en les qüestions relatives a la Residència municipal Can Jorba

Altres temes del ple d'abril

El ple ordinari d'abril de l', reunit dimarts a la Capella de Sant Andreu, ha aprovat una moció en contra dede la futura(ABS) Santpedor i en defensa de la gestió pública del servei, presentada pel grup municipal de laDavant de les informacions que han transcendit els darrers dies sobre una possible privatització de la gestió de la futura ABS Santpedor, fetes públiques per La Intersindical , i tot i els darrers comunicats del, l'Ajuntament ha aprovat per ple el seu compromís amb lai per vetllar perquè la gestió segueixi sent totalment pública a través de l'. La moció s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC, Junts per Santpedor (JxS), la CUP i Progrés Municipal (PM) i l'abstenció de Santpedor En Comú Podem (SECP).El ple ordinari d'abril ha aprovat per unanimitat la resolució del procediment d'interpretació contractual del contracte de servei públic de laen relació a l'auditoria econòmica prevista al plec de clàusules del contracte.L'Ajuntament ha requerit en nombroses ocasions a l'empresa, concessionària del servei de la Residència Can Jorba, que aportés l'específica del centre de Santpedor i no l'activitat que pugui desenvolupar en altres centres, però l'empresa s'ha mostrat disconforme en la interpretació del plec de clàusules que regeixen el contracte. Per aquest motiu, l'Ajuntament va sol·licitar uncontractual a la, que s'ha mostrat favorable a la interpretació del Consistori i així ho ha notificat en data 21 de març de 2023. Així, el ple d'abril ha aprovat, aixecar les suspensions sobre la validació dels comptes presentats per la concessionària referents als comptes de tots els exercicis des de l'inici del servei i requerir a l'empresa que presenti les auditories econòmiques, signades i validades, corresponents als exercicis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.També pel que fa a la gestió de la Residència Municipal Can Jorba, el ple ha aprovat per unanimitatper part de l'empresa L'Onada, concessionària del servei, perquè les factures contenen unque actualment es troba pendent de resolució en via judicial per determinar si s'ha de pagar, i en cas afirmatiu, si s'ha d'aplicar només a la part que paga l'administració o també a la part que paga l'usuari. Per altra banda, també ha aprovat per unanimitat incoar a l'empresa unamb la finalitat de requerir la informació referent a les persones usuàries del centre, amb indicació de totes les dades necessàries per a la comprovació de la correcta aplicació delaplicable al servei.L'Ajuntament de Santpedor també ha aprovat per unanimitat al ple la sol·licitud dea la Residència municipal Can Jorba per a l'exercici 2024 mitjançant el conveni de col·laboració interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya.El ple ordinari d'abril ha aprovat per unanimitat dos convenis marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Santpedor. El primer per a l'organització i el finançament del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Bages en matèria de, i el segon per a l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la coordinació, i finançament delsal municipi.L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l. Es tracta d'un impost d'àmbit estatal que a l'haver-se modificat cal adequar l'ordenança a la normativa establerta. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC i JxS i l'abstenció de la CUP, PM i SECP.El ple de l'Ajuntament ha declarat per unanimitat obra d'especial interès o utilitat municipal les obres d'arranjament, millora i embelliment de façanes i cobertes d'per tal que li pugui ser aplicada la bonificació establerta en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.En matèria de contractació, el ple ordinari d'abril ha aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a dues empreses per dos contractes de serveis que es troben en ordre de continuïtat i que a través d'aquest mecanisme s'aprova la facturació fins a la licitació del nou contracte. Es tracta de la gestió dei de la gestió de les. El ple ho ha aprovat amb els vots a favor d'ERC i JxS, l'abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP. Per altra banda, el ple també ha aprovat amb els mateixos vots el reconeixement extrajudicial de crèdits a l'empresa que va executar les obres d', corresponents a dues certificacions complementàries d'obra.El ple ordinari de d'abril ha aprovat una modificació no prevista del contracte de les obres d'urbanització complementària del(fases 2-6), consistent en variacions tècniques d'obra que no constitueixen cap modificació substancial del projecte ni alteració de preus del contracte. Per altra banda, també ha aprovat la modificació del mateix contracte per, que no impliquen un augment total del pressupost de l'obra ni dels parcials de cap tram de carrer. Els dos dictàmens han estat aprovats amb els vots a favor d'ERC i JxS, l'abstenció de PM i SECP i els vots en contra de la CUP.Per últim, el ple ordinari d'abril ha aprovat una moció de suport a les demandes de la vaga indefinida de les treballadores del centre residencial Els Comtals, de la Fundació Ampans , presentada per la CUP a petició d'. El ple ha posat en valor el servei socialment imprescindible i ha donat suport a unaque ajudi a la resolució del conflicte, alhora que insta a laque garanteixin el finançament necessari pel sector social i que mediï en aquest conflicte. La moció ha comptat amb els vots a favor d'ERC, la CUP, PM i SECP i l'abstenció de JxS.