El Sant Jordi de Súria tindrà una desena llarga de presentacions de llibres «de casa»

Els actes deinclouran onze presentacions en el marc del tradicional cicleque engega la vila cada any coincidint amb les dates pròximes a la diada.Les presentacions començaran aquest dijous a les 7 de la tarda amb L'abisme de la llum en Màrius Torres de la surienca, que estarà acompanyada de l'escriptor. La següent serà divendres, també a les 7 de la tarda, amb La Vila d'Argençola. El somni wagnerià del besavi de, que estarà acompanyat de, alcalde de Castellnou de Bages.Les presentacions continuaran la setmana entrant. Dilluns a les 7 de la tarda, l'escriptora suriencai la il·lustradorapresentarà el conte T'estimo molt, Princesa!. Dimarts a les 5 de la tarda, la il·lustradora suriencapresentarà l'àlbum deUn talp a l'Antiga Roma. Dues hores més tard, a les 7, l'editor suriencpresentaran Papers de Pau. Arcadi Oliveres.Dimecres, 19 d'abril, a les 7 de la tarda, el suriencpresentarà el seu llibre Negatividad positiva. Libérate del sufrimiento inteligentemente. L'endemà dijous a la mateixa hora, el poeta suriencpresentarà Guaix, Premi de Poesia 25 d'abril Vila de Benissa 2020, al País Valencià.El divendres, 21 d'abril, a les 7 de la tarda, es presentarà la Història de Súria. Volum 2, el segon i darrer volum d'aquesta obra del surienc, que estarà acompanyat de l'historiadorL'endemà dissabte, a les 11 del matí, es farà un passeig musical pel món del cinema i la presentació del conte Oh, no, Carolina!, àlbum il·lustrat de la suriencaamb il·lustracions d'. El presentarà l'autora i membres de l'AFA de l'Escola Salipota i comptarà amb l'actuació de l'de l'Escola Municipal de Música. Aquest acte es portarà a terme al Parc Municipal Macary i Viader.Les presentacions es reprendran el dimarts, 25 d'abril, a les 7 de la tarda, amb 100 anys de futbol a Valls de Torroella, a càrrec dels seus autorsL'última presentació del cicle serà el dissabte 29 d'abril, a les 12 del migdia, amb París érem nosaltres, novel·la històrica d', que presentarà el llibre amb la periodista surienca. Serà al Teatre del Foment Cultural.Totes les presentacions del cicle es faran a la Biblioteca Pública excepte les indicades d'Oh, no, Carolina! i París érem nosaltres.A balda del cicle Per Sant Jordi, llibres de casa, Súria també celebrarà altres actes al voltant de la diada. El divendres 21 d'abril, de les 5 a 2/4 de 8 de la tarda, la plaça Sant Joan acollirà la. A les 5 es faran tallers i activitats infantils i a 2/4 de 7 el sorteig de premis de la Gimcana de Sant Jordi. El dissabte 22 d'abril a les 8 del vespre es portarà a terme la 26ade l'Escola de Dansa M. Cinta a la plaça de Sant Joan.I durant el mateix dia de Sant Jordi, a banda de les parades de roses i llibres, a les 12 del migdia laoferirà una audició i ballada de sardanes a la plaça de Sant Joan. A les 6 de la tarda,interpretarà l'espectacle infantil L'aventura d'avorrir-se al Teatre de Foment Cultural.