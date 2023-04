Les biblioteques de Sallent i Navarcles oferiran un taller de crònica periodística

Lesoferiran el taller Veure, viure, escriure, una nova proposta d'escriptura creativa de la, que en aquest cas està dedicada a la. Aquest taller es portarà a terme a deu municipis de les comarques de Barcelona.La proposta està coordinada per(Barcelona, 1971),, col·laborador de mitjans com el diari El País amb articles sobre cinema, música, actualitat, política internacional, lleure, esport i tendències. També ha publicat articles a La Vanguardia, Avui, Fotogramas o Popular1.La crònica és el format periodístic consistent en viure una experiència per tal d'interpretar-la i descriure-la. S'entén experiència en un sentit ben ampli. Pot ser assistir a un esdeveniment o espectacle, però també fer un petit viatge, visitar un indret que l'autora o l'autor consideri d'interès o descriure un determinat ambient. En general, pot servir qualsevol situació que impliqui un estímul per. És unric des del punt de vista de l'expressió escrita, perquè integra un cert grau de subjectivitat i punt de vista, i fa compatible l'esforç analític i interpretatiu amb l'ús de. La majoria del lectors de diaris i revistes són consumidors habituals de crònica. Potser sovint no ho saben, però es tracta d'un gènere ric, que busca connectar amb la sensibilitat del lector i que pot constituir un bon vehicle per a l'expressió de la personalitat de qui l'escriu.Els tallers, que començaran al maig i es faran en, es basaran en l', i les cròniques que en resultin es publicaran a laEli ja es poden fer les inscripcions a la biblioteca de Sallent, els dissabtes 6, 13, 27 de maig i 3 de juny, de 10.30 a 12.30 h. (tel. 938206301, b.sallent.samc@diba.cat ), i a la biblioteca de Navarcles, els dissabtes 13 i 20 de maig, 3 i 10 de juny, de 10:30 a 12:30 (Tel. 938276719 (4) b.navarcles.sv@diba.cat ).