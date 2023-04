La Fira d'Artés mantindrà el nombre d'expositors

Cervesa artesana a la plaça de l'Església

Alternatives a la crisi energètica, mobilitat elèctrica i pagesia i canvi climàtic

Latornarà a omplir d'activitat els carrers del municipi aquest cap de setmana. El certamen arriba a la 62a edicióque hi participen i amb lacom a un dels eixos centrals. La principal novetat entre els expositors és la, i hi haurà xerrades sobre alternatives a la crisi energètica, mobilitat elèctrica i una altra sobre canvi climàtic i grans incendis forestals. També s'han previst dos tallers; l'un sobrei l'altre sobreLa Fira comptarà amb 32 expositors a l'espai comercial (passeig Diagonal), i una quarantena d'artesania i parades (ubicades entre el carrer Balmes, i l'eix plaça Sant Cristòfol – carrer Barcelona). Tot i haver-hi un descens en el nombre d'expositors dedicats a l'(quatre menys que al 2022), es manté l'espai expositiu dedicat a aquest sector gràcies a l'aposta de les empreses que han optat per ser-hi un any més, les quals hi participaran amb més vehicles que en l'anterior edició.Quant al, Artés es manté com a referència a la Catalunya Central, amb una quinzena d'expositors de. A l'espai multisectorial s'hi trobaran empreses dedicades a assegurances, purificació d'aigua i aire, i d'altres novetats.Un altre dels espais que torna ja plenament consolidat al recinte firal és la Fira de la, a la plaça de l'Església (amb la participació de quatre elaboradors) i(dedicat a la promoció de la sobirania alimentària i energètica). Obrirà els dos dies a partir de les 12 del migdia i diumenge comptarà amb dues actuacions musicals:, a la 1 del migdia, i, a les 6 de la tarda.Laenguany s'ubicarà al carrer Balmes, i les parades, com és habitual, al carrer Barcelona fins la zona d'alimentació i atraccions, ubicades a l'entorn del solar de l'escola Bressol municipal.La xerrada inaugural d'enguany anirà a càrrec de la comunitat, cooperativa que promou el consum conscient. Serà divendres a 2/4 de 9 del vespre a Cal Sitges i donarà el tret de sortida al certamen. Dos dels seus membres parlaran sobre Alternatives socioeconòmiques davant la crisi ecosocial, en format conversa-debat.Una de les novetats de l'edició d'enguany de la fira és la incorporació de xerrades sobre temàtiques dels sectors dominants (automoció i maquinària agrícola). Dissabte a les 11 del matí, el complex cultural Cal Sitges acollirà la taula rodona Viabilitat i reptes de la implantació del vehicle elèctric. Hi participaran, responsable de mobilitat elèctrica de la Federació de Gremis instal·ladors Elèctrics de Catalunya;, president de la Unió d'Empresaris d'Automoció de Catalunya;, professor titular d'enginyeria elèctrica i energies renovables de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), i, president del Montepio Manresa-Berga. L'acte s'organitza en col·laboració amb l'(AEPA), i l'acte estarà conduït perorganitza la xerrada de la tarda, la qual portarà per títol Pagesia i territori: cap a on anem? Canvi climàtic i grans incendis forestals. Hi participaran, sergent dels GRAF dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i un membre de la. Serà a Cal Sitges, a 2/4 de 6 de la tarda.Cultura popular, exposicions, espectacles infantils i tota mena d'activitats paral·leles completen el programa, que es pot consultar a aquest enllaç