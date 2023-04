Canet de Fals celebrarà diumenge el seu primer Mercat de la Festa de Primavera

celebrarà aquest diumenge el seu primer, organitzat per l'Associació de Veïns d'aquest nucli del terme de Fonollosa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Fonollosa i l'Associació d'Amics i Amigues de l'Escola de Fonollosa.El Mercat se celebraràmunicipal de Canet de Fals. El programa començarà a les 9 del matí amb el segonorganitzat pels Amics i amigues de l'Escola de Fonollosa. La recaptació es destinarà íntegrament al programa de cohesió. La inscripció i pagament per participar en el torneig serà el mateix dia a les 9 del matí. El preu és de 10 euros per als adults i de 5 euros per als infants.A les 10 del matí començarà elamb artesanies, sabons, espelmes, llibres solidaris, etc. i diverses activitats i tallers gratuïts: Durant tot el matí a l'hi haurà un taller de pedretes amb la Íngrid; a les 11, classes per tonificar-se amb la Lara i el Dani; a les 12 del migdia, es portarà a terme eli el ball del Hula-hoop a càrrec de Mou el cos; a 1/4 d'1 del migdia serà l'de La Nicolassa i la crema de carbassa, per a la recerca del, a càrrec de l'Associació Pulseras Candela; a 2/4 d'1 es farà un taller deper a xics i grans.Al migdia, a l'Escola al Bosc serà el torn de la història de les pedretes, i a continuació es portarà a terme un vermut i música en directe amb. També hi haurà servei de taverna amb entrepans de botifarra durant tot el matí.