Gent fent Poble de Sant Fruitós presentarà la seva candidatura aquest divendres

[municipalsinformacional2]Elserà l'espai triat perper donar a conèixer les persones que formaran la seva candidatura a les properesdel 28 de maig a. Serà a les 8 del vespre d'aquest divendres en un acte obert a tota la ciutadania.La llista, encapçalada per Joan Carles Batanés, que va ser escollit en una assemblea de vocals de l'Associació Més Gent fent Poble celebrada el passat mes d'octubre, presentarà noves cares mantenint "l'essència i diversitat" que va fer néixer l'agrupació el 2011.El pas previ a presentar la candidatura va ser la ja tradicionalnecessàries -requisit indispensable per a qualsevolque no estigui sota el paraigües de cap partit polític- per tal de poder presentar-se a les properes eleccions municipals. El passat 4 d'abril va rebre l'aval de gairebé 300 santfruitosencs en dues hores.