El Baxi Manresa vol estirar l'aventura europea amb el Lenovo Tenerife

Eljuga contra el(dimecres, 20.45h. Esport3) el que serà el darrer partit de la(BCL) al. El que ja no és tan segur és que sigui el darrer partit en competició europea de l'equip bagenc. En cas de derrota, l'eliminació seria un fet. En canvi, si el Baxi Manresa aconsegueix la victòria, no només trencaria una ratxa de cinc derrotes seguides contra el Lenovo Tenerife, sinó que també forçaria un partit de desempat a jugar la setmana que ve a leshan estat els escollits aquesta vegada per valorar el dia previ de partit. El base català desitja tancar la temporada europea al Nou Congost amb una victòria tot i les dificultats que sempre planteja el Lenovo Tenerife. La parellaés la que genera més comentaris positius del rival del Baxi Manresa. Pérez va més enllà i afegeix que "si ens quedem només amb aquests jugadors ens equivocaríem. Tenen molt bons jugadors en totes les línies. Veterans, respectats a la competició... Segurament és un dels favorits. Però si fem la nostra feina ben feta tindrem opcions de guanyar".Robinson afirma que el Baxi Manresa està a punt per enfrontar-se a un rival que "ens ha guanyat a l'i la Champions. Ja ens toca la revenja". El pivot afirma que el camí a seguir és "centrar-nos en nosaltres". També espera aprofitar el suport que el Nou Congost brindarà a l'equip bagenc.El Lenovo Tenerife arriba al Nou Congost amb les baixes de. Per compensar aquestes absències al joc exterior, els tinerfenys han incorporat. Serà un fitxatge només per a la Lliga Endesa ja que a la Basketball Champions League no pot ser inscrit. El Lenovo Tenerife també ha recuperat el jovede la seva cessió alde lai aquest jugador sí que podrà actuar a la BCL.lamenta les lesions que pateix el seu equip tot i que creu que arriba "bé al partit malgrat les baixes. En especial a la posició d'escorta. Però l'altre dia vam intentar solucionar aquesta situació i vam competir força bé". De cara al partit al Nou Congost espera mantenir la mateixa actitud competitiva. Del Baxi Manresa en destaca "el seu nivell físic que s'incrementa a la Champions". Rodríguez desitja tancar la sèrie per la via ràpida i no haver de jugar un partit de desempat.