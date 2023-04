La CUP reclama energies renovables amb «circuits curts de comercialització»

Lareclama el compliment de la llei deque situa la preferència en la instal·lació dels parcs d'energies renovables "en" o, afegeixen des de la formació municipalista, "en infraestructures públiques com autopistes, canals o edificis públics". A Catalunya, "un 11% del territori seria susceptible d'acollir aquestes instal·lacions". Tot plegat, 33.861 hectàrees "que podrien generar prou energia per abastir 8 milions d'habitants".Així s'ha manifestat el diputat de la CUPque ha participat en una roda de premsa davant d'un mural sobre les energies renovables a Calders aquest dimarts amb el portaveu de Salvem Calders,, i l'alcalde de Navàs,, dos dels municipis afectats per macroprojectes deen terrenys principalment. Són exemples "de grans inversions privades allunyades de l'". Per això, ha assegurat que cal "crear" energètica i "allà on no s'arribi, usarper acollir-les, com el llarg d'autopistes del país".Segons ha explicat Torné, actualmentté dos grans projectes solars en marxa. Un de 25 hectàrees a la zona delque ja estat aprovat per la, i un segon de 40 hectàrees al camp de cereal de, molt proper al Canadell i que suposa el més gran que hi ha entre al Moainès i el Bages. "El fet de tenir al municipi unafa que Calders sigui un focus d'atracció per a grans instal·lacions", explica el portaveu de, "i també el punt de destí de les xarxes d'evacuació d'instal·lacions d'altres municipis".Segons ha explicat Torné, l'Ajuntament de Calders està tramitant una modificació del, "impulsada i pagada per una empresa privada", que només regularia la. Aquesta modificació "és insuficient", segons apunta, ja que "permet la instal·lació de parcs solars en grans extensions de la zona que pretesament vol protegir".Al terme de, un dels municipis més grans del Bages, la situació és similar, però des de l'Ajuntament s'han afanyat a modificar el POUM perquè només es puguin fer instal·lacions fotovoltaiques en. "Hem regulat que es puguin fer instal·lacions en espaiso que no tinguin un aprofitament agrícola", ha explicat l'alcalde Genís Rovira.Amb tot, la modificació del POUM, que actualment es troba pendent de l'aprovació de la, potser no evitarà el projecte presentat ai que preveu ocupar una trentena d'hectàrees. "Poden argumentar que l'aprovació del POUM és posterior al projecte presentat", ha explicat l'alcalde.