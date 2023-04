El Casal de les Escodines i el centre cívic Selves i Carner acullen tres exposicions aquest abril

Exposició fotogràfica d'Eva Bozzo

Eli elofereixen aquest mes d’abril tres propostes expositives. Al Selves i Carner es prorroga fins al 14 d’abril la mostra Enyor d’arrels, del pintor berguedà, i també es podrà visitar del 18 al fins al 28 d’abril la mostra fotogràfica El barri en imatges. Al Casal de les Escodines acollirà del 12 al 29 d’abril l’exposició Retorn. Tornar a mirar. Tornar a jugar. Tornar a córrer. Tornar a imaginar de la fotògrafaAl Centre Cívic Selves i Carner, la mostra Enyor d’arrels, estrenada el 2 de març passat, és una exposició de tres etapes, tres col·leccions i tres tècniques amb un fons comú, l’admiració del pintor amateur Albert Canal pel, les seves arrels, el seu entorn més proper i el seu bressol,. Les tressón Del Gris al Color, La Pandèmia en un got de vi i La maduresa amb aquarel·la.L’exposició fotogràfica El barri en imatges és una mirada del barri des de les lents de la ciutadania resultat d’un concurs fotogràfic organitzat per l’. El lliurament de premis del concurs es farà divendres 21 d’abril a les 7 de la tarda, també a la sala expositiva.El Casal de les Escodines acollirà l’exposició Retorn. Tornar a mirar. Tornar a jugar. Tornar a córrer. Tornar a imaginar de la fotògrafa Eva Bozzo. Aquesta mostra és un encàrrec de laa la fotògrafa manresana amb motiu de la celebració dels 10 anys de l’equipament, el desembre de 2022.Eva Bozzo Arias, de l'ampli ventall de possibilitats que ofereix la fotografia, es va decantar per la, segurament perquè, tal com ella mateixa expressa, la infància és d'allà on no hagués volgut marxar mai i la fotografia és la seva manera de retornar-hi. El recull de fotografies exposades són part de petites històries fotogràfiques, publicades en el seu moment a diferents revistes de moda infantil d'àmbit internacional.L'editorial de moda és un dels vehicles de laque més llibertat creativa implica, i on es poden desenvolupar petits mons a través d'una sèrie d'imatges. Cadascuna de les fotografies exposades, pertanyen a alguna història concebuda per tornar a jugar, tornar a reviure, tornar a recrear vivències i situacions. Ser-hi, tornar-hi, jugar-hi, pensar-hi. El resultat és un idil.li entre realitat i il·lusió, entre instant i memòria, entre mortalitat i eternitat. Les imatges resultants volen transferir poesia, un joc de fantasia i imaginació, bellesa, color, record, memòria i també nostàlgia.Les exposicions al centre cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14-16) es poden visitar de dilluns a divendres, de 16 a 21 h. L’exposició al Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50) serà oberta de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20.40 h, i els dissabtes de 10 a 14 h.Les exposicions al Selves i Carner i Casal de les Escodines es promouen des de la regidoria de Cultura de l’. Les persones o entitats interessades en exposar les seves obres es poden dirigir als equipaments cívics o a la mateixa regidoria (Passeig Pere III, 27-29).