Dijous es posarà a debat el paper de Manresa com a gran plató de cinema

Aquest dijous, a les 7 de la tarda, al, se celebrarà la primera de les tres taules rodones obertes a la ciutadania, que permetran conèixer els estrets vincles entrei el, des de diferents prismes. L'acte se celebrarà poques setmanes abans de l'estrena de Marlowe als multicinemes, prevista per al divendres 12 de maig.En el rodatge d'aquest film, que compta com a principal protagonista l'estrella, el Miami es va convertir en una cocteleria americana dels anys 20 del segle passat. Per això, a banda dels tres debats, es presentarà un còctel expressament pensat per a simbolitzar els lligams de la ciutat i el cinema. Les escenes de Marlowe gravades a finals del 2021 van ser possibles gràcies a les gestions que va fer, oficina tècnica depenent de l', i a la disponibilitat del restaurant Miami, ubicat a la cantonada del carrer Jaume I amb la Muralla de Sant Domènec.La taula rodona d'aquest dijous rep el títol genèric de Manresa, gran plató de cinema i la implicació ciutadana. Compta amb la participació de professionals vinculats en els rodatges i representants de Manresa Film Office. S'explicaran vivències, anècdotes i beneficis que comporta esdevenir una ciutat de cine. Hi participen:, director de cinema;, tècnic responsable de Manresa Film Office;, propietari d'Spotcar Films;, responsable d'Operacions de Pirelli Manresa;, regidor de Projecció de la Ciutat, i, cap de Cultura de Regió7.Les altres dues taules rodones se celebraran els dijous 20 i 27 d'abril, també a les 7 de la tarda, a la primera planta del Miami i comptaran amb la participació de conegudes persones vinculades amb el cinema.El 20 d'abril es portarà a terme Manresa de Cine. Repàs històric al paper que ha tingut la ciutat en el món el cinema. Des del paper d'una entitat comfins a la capacitat d'organitzar esdeveniments, com elo el, passant per ser la ciutat on han nascut destacades personalitats de la direcció i la interpretació. O la que va acollir Plácido, una de les obres mestres del cinema espanyol, o la que disposava de nombroses sales de cinema escampades pel centre urbà. Hi participen:, comunicador i integrant de l'organització de festivals de cinema;, historiadora i membre de Cine Club Manresa;, escriptor i expresident del Festival de Cinema Negre de Manresa, i, crític i historiador de cinema.El 27 d'abril, el títol de la taula rodona és Per què atrau el Miami a les productores? Una cantonada Conservatori, un espai amb molta història. Es parlarà de les característiques arquitectòniques de la cantonada del carrer Jaume I amb la Muralla, d'anècdotes com a local de restauració, de la seva transformació en cocteleria durant la gravació de Marlowe. Des del vessant històric i social, es posarà en valor l'edifici del, que encara acull múltiples activitats, i d'aquest mateix espai que havia format part del Convent de Sant Domènec o dels Predicadors. Hi participen:, historiador i president del Centre d'Estudis del Bages i, coordinador d'El Galliner, activista cultural.