El PSC proposa apostar per una ciutat de «cine» amb la Manresa Film Office

El grup municipal dela l'Ajuntament considera que laha d'estar dotada "de millor finançament" i d'una oficina física pròpia amb "finestreta". Així ho ha declarat el seu portaveu,, que ha posat en valor que un servei que té una dotació pressupostària de només 5.000 euros des de fa anys, hagi reportat 700.000 euros d'ingressos a les arques municipals aquest 2022.Valentí, que ha aprofitat per donar "l'enhorabona" a la Regidoria i als seus treballadors, ha recriminat al govern que hagi donat els seus resultats "" en comptes "d'haver-ho esplaiat més en el temps".Davant el fet que "és innegable" el retorn econòmic de les produccions tant per al teixit econòmic com per al propi Ajuntament, i per a la promoció conjunta de la ciutat, el PSC afirma que potenciarà la Manresa Film Office perquè és, es pot oferir tant per a petites produccions, com per a mitjanes o grans, i també perquè el seu cost és baix.Per tot plegat, Anjo Valentí assegura que el PSC treballarà per "augmentar la dotació econòmica ordinària actual de la Manresa Film Office, fins arribar a un import realista però ambiciós i que pugui assumir diferents incidències" i "augmentar la dotació de personal de l'oficina amb almenys un auxiliar administratiu". També proposarà "dotar d'un espai dei d'ús exclusiu per a l'oficina de cinema de tal manera que les productores que treballin a la ciutat el puguin fer servir", i "obrir un espai físic propi, que pugui ser a la vegada un atractiu turístic i de promoció de la ciutat".El PSC creu que també cal "establir un(so, imatge, logístics, vestuari,..) i d'espais privats de localitzacions per a platós (baixos, pisos, terrats, comerços, hostaleria,..) per facilitar-lo directament a les productores, i un llistat registrat de possibles candidats manresans i manresanes per fer d'".La proposta socialista més ambiciosa seria la "construcció d'und'entre 1500-3000m2 en sòl municipal com aamb annexos per fer servir de magatzems, vestidors i serveis".Valentí també creu que cal "crear una la ciutat aprofitant els diferents espais de rodatge ja utilitzats per a les productores, i seguir fomentant conferències i debats cinematogràfics en aquests espais com es farà en les properes setmanes".La proposta també inclouria "posar les bases a Manresa per a unade professionals de l'àmbit de la producció audiovisual" i reivindicar i potenciar en totes les seves facetes el, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, "com a bona pràctica no sols de treball en xarxa entre ajuntaments del Bages, sinó de promoció de les arts audiovisuals amb el sector i afeccionats manresans i les seves sales cinematogràfiques".