Les visites tel·lúriques tornaran dissabte per descobrir els secrets de Montserrat

Dades pràctiques

Lesa punts del Bages es reprendran el proper dissabte amb la visita, txacra de la Terra, una caminada pel sector oest de la muntanya. En aquesta ruta es farà una primera aproximació als secrets de la, passant per alguns delsi amb el propòsit d'establir una connexió amb la muntanya. També es revisaran algunes llegendes i la història de Montserrat en clau esotèrica.En aquest cas la ruta té un caràcter més, però és assequible per a tothom que estigui en condicions de caminar una mica. Es farà un primer tram a peu des dei es passarà peli l', eli la. Després, en cotxe, es visitarài s'acabarà en un punt de connexió proper a Monistrol.Des de Manresa la sortida serà a les 9 del matí, a l'aparcament de terra que hi ha a prop de l'estació de la Renfe, al costat de la carretera d'Igualada, abans del pont de Sant Francesc. Els desplaçaments són el. El preu és de 10 euros per persona. Hi ha un plus per aparcar a can Maçana de 4 euros per cotxe, a repartir entre els ocupants de cada vehicle. La durada és de tot el matí. Es calcula ser a Manresa a 2/4 de 3 de la tarda, aproximadament. Per als qui venen de fora de Manresa el lloc de trobada serà a l'aparcament del coll de can Maçana a les 9.20 h. Cal inscripció prèvia posant-se en contacte amb jorpinero@gmail.com o 606 906 976 (Jordi Piñero).El tram de caminada és d'uns 3,5 km en total, i d'un. Els que no facin l'ascensió a la Roca Foradada es podran esperar a baix uns 15 minuts. Cal anar ben calçat per caminar.La durada de la visita és de 5 hores i mitja aproximadament. Es calcula acabar aentorn de 2/4 de 3 del migdia. Els que ho vulguin es poden quedar per acabar de passar el dia a Montserrat.