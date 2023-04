Comuns i MESCat aniran junts a les eleccions municipals a Sant Vicenç de Castellet

Sota el nom de, els(Moviment d'Esquerres de Catalunya) aniran junts a les eleccions municipals del proper mes de maig a Sant Vicenç. L'encapçalament de la candidatura recaurà sobrede MesCat, mentre que, de Sant Vicenç En Comú, serà el número dos.Sant Vicenç En Comú va votar favorablement en assemblea, el passat 25 de març, la proposta que l'encapçalament de la llista correspongui a MESCat i els números 2 i el 3 als Comuns. Sant Vicenç En Comú, té representació a l'Ajuntament des del 2019. Un regidor guanyat per, que al 2022 va cedir el seu lloc a la número 2 de la llista, actual regidora.Munuera, responsable d'organització de Sant Vicenç En Comú, explica que "estem molt contents amb aquest acord que des de fa un temps estàvem treballant" i afegeix, "la nostra voluntat sempre ha estat bastir unamés forta a Sant Vicenç i amb l'acord ho hem aconseguit", tot recordant que a la candidatura també hi haurà candidates deEn paraules de l'alcaldable, Rosa Maria Ruisanchez, "és important sumar, tenir aquesta unitat, per continuar les transformacions que Sant Vicenç necessita i que en el seu moment ja va iniciar Joan Baptista Costa, facilitant l'a Sant Vicenç i liderant les regidories de serveis socials i educació" i rebla "volem seguir el seu camí".Entre les prioritats del programa, destaquen el reforç de l', ampliar elsamb propostes d'oci alternatiu, com ladurant tot l'any i colònies municipals "públiques", millorar els serveis per la, treballar per garantir el dret a l', reforçar lade Sant Vicenç per guanyar llocs de treball i fer una vila més verda i adaptada alRuisanchez, és nascuda a Sant Vicenç on hi ha viscut tota la vida, casada i amb una filla, ha estudiat Història i treballat d'administrativa i a l'empresa familiar. Ha estat col·laboradora de la revista local