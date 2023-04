Súria tanca una edició lluïda i participada de les Caramelles

Less'han revalidat de nou com les més grans de Catalunya amb la participació de més de nou-cents caramellaires de totes les edats. El centre urbà i els barris de la vila s'han tornat a omplir aquest diumenge de cants, danses i alegria en una completa mostra deal carrer.L'actuació conjunta de representants de les colles caramellaires a la plaça de Sant Joan, en la interpretació del, ha estat un dels moments destacats de la festa. Com és habitual, la travessera principal de la vila s'ha convertit en illa de vianants per tal de donar més relleu a la celebració.han protagonitzat les Caramelles d'enguany: Tro Gros, La Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans de l'Agrupació Sardanista, Infantil de l'Agrupació Sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu, Altatxets i Coral Sòrissons.Les Caramelles d'enguany van començar el passat dijous amb el lliurament de les cintes commemoratives d'aquesta edició i una cercavila de caramellaires pel centre de la vila, passant pels diferents carrers de les colles.La plaça Major del Poble Vell i el centre de la vila han estat escenaris destacats de les actuacions d'aquest diumenge. El cap de setmana caramellaire va començar dissabte amb les tradicionalsi laque va omplir el Pavelló Municipal d'Esports i va acabar amb la interpretació conjunta d'i l'acompanyament de lai músics de les colles.La Trobada Caramellaire del Pavelló va començar amb un sentit record del darrer accident a la mina de Cabanasses i un homenatge a totes les víctimes de la mineria Altres activitats de les Caramelles han estat el tradicionala la plaça Major deli la parada de coca i mistela a la plaça de Sant Joan, on també s'ha pogut veure una exposició d'història de la festa.El programa d'actes de les Caramelles d'enguany també ha inclòs activitats d', els sopars de caramellaires, un cercatasques i diferents concerts de nit al Pavelló.En aquesta nova edició, s'han consolidat algunes de les novetats dels darrers anys, com lai l'abillament de carrers de les colles. La festa surienca ha sortit consolidada de l'etapa post-pandèmica, reforçant els elements festius, el protagonisme del col·lectiu jove i una creixent participació d'infants.L'organització de les Caramelles ha anat a càrrec de l'i l'Ajuntament de Súria, amb la participació de diferents entitats de la vila i el suport del Geoparc de la Catalunya Central, la Diputació de Barcelona i el departament de Cultura de la Generalitat.