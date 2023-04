Pedro Martínez espera que el partit serveixi per seguir millorant

Joan Peñarroya destaca el bon moment del Baxi Manresa i agraeix els avisos rebuts

, tècnic del, ha marxat satisfet d'alguns aspectes del joc del seu equip davant el Cazoo Baskonia . L'exemple més clar ha estat el ritme de partit. Tot i això, ha estat insuficient per vèncer a un Cazoo Baskonia de qui ha destacat la seva eficàcia en el. Aquest aspecte del joc ha estat clarament descompensat. Mentre que els locals han anotat disset triples, el Baxi Manresa s'ha quedat en només cinc. Un altre punt diferencial ha estat ladels jugadors locals.Fidel al seu discurs, Martínez ha continuat la seva intervenció davant els mitjans incidint que "aquest partit ens ha de servir per millorar. Tot i que sempre vols guanyar, s'han de valorar altres coses. I guanyar aquí és sempre difícil". El tècnic del Baxi Manresa ha recordat que ja es van imposar a la primera volta i pensa que guanyar els dos partits "potser és massa".Martínez, tot i seguir els partits dels rivals més directes, continua defensant que el seu equip ha de fer "allò que". El tècnic recorda que encara queda molta competició. Tant a l'com a la. "Estem millor però arrosseguem un", ha sentenciat.L'entrenador del Cazoo Baskonia,, s'ha mostrat satisfet de la victòria dels seus jugadors contra un Baxi Manresa que "ha jugat molt bé l'últim més i té un gran ritme de joc".Peñarroya també ha destacat els avisos rebudes al llarg de la jornada. Les derrotes dehan estat les senyals més clares que el seu equip no es podia refiar.