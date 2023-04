El Baxi Manresa tampoc no pot frenar el Cazoo Baskonia (107‑92)

Elha ofert una bona imatge ali durant molts minuts ha tractat de tu a tu alha estat un altre cop el far anotador del seu equip amb 24 punts, ambcom a actor secundari. La lluita ha estat un valor de l'equip de. Però totes aquestes dades han estat insuficients per guanyar allà on tothom ha perdut des del dia 8 d'octubre de l'any passat. Els vitorians han estat una autèntica piconadora i han convertit 17 triples. Cada cop que el Baxi Manresa s'acostava apareixien homes comper demostrar que són jugadors de gran nivell., Jerrick Harding,, Devin Robinson ihan format el quintet titulat del Baxi Manresa. Markus Howard, Max Heidegger, Sander Raieste, Dani Díez, i Steven Enoch, el del Cazoo Baskonia. Harding ha començat el partit molt endollat. Howard, també. Sagnia i Heidegger sumaven en un inici de partit molt trepidant (8-10, minut 3). Els locals intentaven fer mal amb uns llançamentsque tan rèdit els han donat aquesta temporada. No estaven especialment encertats i els pivots del Baxi Manresa aconseguien dominar ela la seva cistella. Pedro Martínez seguia amb la dinàmica dels darrers partits i ha introduït. Abans de l'equador del primer període el quintet que hi havia sobre la pista havia canviat per complert.aprofitava els seus primer minuts per anotar de tres i situar en sis punts la renda del seu equip (11-17, minut 6). Aquesta situació no ha agradat gens a. El tècnic ha aconseguit que els seus jugadors reaccionessin després de parlar amb ells. Un parcial de 6-0 igualava les tornes. I això tampoc ha agradat a Martínez que també ha demanat minut. A diferència del seu rival, el tècnic del Baxi Manresa no ha aconseguit canviar la dinàmica. El parcial ha seguit ampliant-se. Dels sis punts de renda que tenia el Baxi Manresa s'ha passat a sis punts a favor del Cazoo Baskonia. Harding ha tornat a pista per tancar l'anotació dels primers deu minuts (27-23).Els vitorians han aconseguit dominar el. El Cazoo Baskonia seguia llançant de tres quan tenia un mínim espai. Els tirs no entraven però els de Peñarroya aconseguien. A l'altra cistella, el Baxi Manresa no trobava bones posicions. Un partit molt ofensiu s'estava convertint en un partit més aviat defensiu. Per no massa estona. La dinàmica ha afavorit l'equip de Peñarroya, que ha aconseguit marxar de deu punts (36-26, minut 15). Un triple dei un ganxo deacostaven posicions. Tot i dominar encara, la banqueta local ha demanat un temps mort per trencar el ritme del Baxi Manresa. Malgrat un triple de Heidegger, els bagencs han seguit remuntant. Robinson i Harding han trobat cistella per mantenir el seu equip dins el partit. Però també l'han trobat Rokas Giedratis i Sander Raieste al tram final de la primera part per marcar novament diferències (53-46, descans).Pérez ha tornar dels vestidors fluid de cara a cistella. El Cazoo Baskonia volia mantenir-se al davant des dels 6,75. Harding ha forçat una antiesportiva que posava el 56-53 al marcador. Geben hagués pogut empatar des de la línia de tres. El seu triple no ha entrat. Aixòal cantó manresà que seguia aproximant-se gràcies a l'espectacle de Robinson (58-57, minut 23). Per variar, els locals han tornat a fer mal des de la llarga distància per fer la goma. Els encerts locals i lesdel Baxi Manresa han situat nou punts de marge entre els dos equips (71-62, minut 27). En aquests moments, era quan la qualitat del Cazoo Baskonia lluïa més. Bones circulacions a un cantó i a un altre tenien diferent desenllaç. Així d'una situació que podia ser de màxim equilibri s'ha passat a la situació(82-71, minut 30).El Cazoo Baskonia volia sentenciar el partit. El Baxi Manresa volia seguir lluitant. Però no podia retallar distàncies. Alguna, alguna errada quan la posició era bona i, sobretot, l'encert dels locals en moments determinants ampliaven la renda que tenia en contra el conjunt manresà (95-81, minut 36). Ha estat ja la sentència. Els de Peñarroya s'han trobat ja molt còmodes i han anat eixamplant la diferència fins a uns límits que. 107-92 abans d'afrontar una setmana que tothom té marcada a l'agenda.Incidències: Óscar Perea, Alberto Sánchez Sixto i Fabio Fernández han xiulat el partit. Sense eliminats.ha estat per quarta jornada consecutiva el jugador descartat del Baxi Manresa.