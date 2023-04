L'ICS Catalunya Central engega una campanya per captar futurs metges i infermers als CAP

La càrrega de treball, un inconvenient

"Volia fugir dels hospitals grans i la zona urbana"

El poder d'atracció que té la Catalunya Central per captarresidents no té res a veure amb altres zones com Barcelona o Girona. Ho sap l', estudiant de Medicina, que sovint ha sentit a dir que "laés de segona categoria". "I no és així", defensa, "el que pots resoldre en un CAP deés exactament el mateix que en un CAP d'aquí. Tenim bons hospitals, bones instal·lacions i bons professionals", remarca. Precisament, l' ICS Catalunya Central ha engegat una campanya per captar futurs residents . Una tasca "necessària" perquè, tal com explica la doctora, "si no es reverteix la situació, faltaran professionals per nodrir els CAP de la zona".La Catalunya Central ofereix 37 places per a residents dei 15 d'distribuïdes en 16 centres docents d'atenció primària a les comarques de l'Anoia, el, el Berguedà i Osona. L'any passat, de les 37 places de medicina, només se'n van cobrir 16 i la resta (21) van quedar vacants. Una situació que no es vol tornar a repetir. Per això, l'ICS Catalunya Central ha engegat una campanya per atraure futurs residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària.Ho fa en dos sentits. D'una banda, perd'aquesta especialitat. I, de l'altra, perquè optin pera la Catalunya Central. En la primera línia, la doctora Laura Camps, cap d'estudis de la unitat docent d'atenció familiar i comunitària de la Catalunya Central, destaca la importància del metge de família: "Hi ha estudis que demostren que tenir el mateix metge de família durant almenys 15 anys disminueix la mortalitat un 25%. No hi ha cap pastilla que aconsegueixi això". En aquest sentit, subratlla la capacitat que té el metge de família a l'hora d'influir en la salut de les persones.Però Camps lamenta que molts estudiants prefereixen. Un dels motius, al seu parer, és laque hi ha al sistema sanitari. "Nosaltres el vivim de forma més intensa perquè som la primera porta", lamenta. Però també perquè molts no saben que es tracta d'una especialitat de 4 anys.No és el cas de l'Anna Pericas, que ara està preparant elper poder triar especialitat. Ella té clar que vol ser metge de família: "Aquesta especialitat em pot donar el que jo busco, que és ajudar les persones en un global. El metge de família, tan et pot resoldre un mal d'orella com un infart. Això no t'ho dona cap altra especialitat".Pericas viu a, i li agradaria poder fer el MIR en un centre de la Catalunya Central. Aquest, però, no és el cas de la majoria d'estudiants, que abans opten per altres territoris, atrets per molts motius, des de les instal·lacions ifins al fet que són zones més atractives des del punt de vista turístic.En aquest sentit, Camps posa en valor lade la Catalunya Central, la tercera més gran de Catalunya i amb 13 anys d'experiència formant especialistes. Enguany, ofereix 52 places per a nous professionals de l'especialitat de familiar i comunitària: 37 de medicina i 15 d'infermeria. Estan distribuïdes en 16 centres docents a les comarques del Bages (), Anoia (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí), Osona (Vic, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Manlleu) i Berguedà (Berga, Puig-reig).A més, una de les apostes de la unitat docent és l'impuls en la, una tècnica diagnòstica que permet augmentar la capacitat resolutiva dels professionals de medicina de família i escurçar el temps de diagnòstic de determinades malalties.Elés un dels metges residents a la Catalunya Central. És dei tenia clar que volia fer la residència en una zona rural, fora de les grans ciutats. Va optar per la Catalunya Central atret per les seves instal·lacions i professionals, i la valoració del primer any és "molt positiva". "Estic envoltat de grans professionals, he tingut l'oportunitat de voltar molt i formar-me en ecografies", subratlla. Precisament, una de les apostes de l'ICS a la Catalunya Central és formar els professionals en ecografia.